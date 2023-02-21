«Без него сплошное вранье и лукавство»: фанаты «Трех аккордов» потребовали возвращения Александра Новикова

Бард Александр Новиков отказался от съемок в шоу «Три аккорда», так как сейчас «не время для веселья» Фото: Борис КУДРЯВОВ

Уход барда Александра Новикова из популярной передачи «Три аккорда» вызвал бурную реакцию у его поклонников и фанатов шоу. О своем решении прекратить сниматься в программе музыкант рассказал в социальных сетях. По его словам, сейчас совеем неподходящее время для развлекательных шоу и концертов.

- Идет специальная военная операция. Я не вижу никаких поводов для веселья, - говорит шансонье.

Поклонники Александра Новикова оставили сотни реакций под постами с этой новостью и скандировали о том, что без его участия программа уже будет не та, что прежде.

- В «Трех аккордах» было интересно слушать только Александра Новикова, всегда очень тонко и профессионально, а главное честно и от души высказывали свое мнение об исполнении. Лучший из всех судей! Без него там сплошное вранье и лукавство. Жаль, очень жаль! Обожаю Новикова! - пишут в комментариях.

Многие даже заявили, что прекратят смотреть программу после его ухода.

Фанаты потребовали взвращения Александра Новикова в шоу «Три аккорда» Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Смотрю «Три аккорда» только из-за ваших комментариев.Теперь буду выключать, потому что там нет Вас. Потому что будет не голосование, а постоянный подхалимаж к «профессионалам» и комментарии «у меня нет слов...». Вы высказываете свою позицию про «веселуху» на телевидение, уверяю Вас, далеко не все смотрят эту «веселуху»! А вот такой проект, как «Три аккорда», очень даже нужен, он тоже может быть патриотичным! Так что вы пожалуйста возвращаетесь поскорее, - добавляют фанаты.

Но среди поклонников творчества барда нашлись и те, кто поддержал его решение: «Ваша позиция понятна и вызывает уважение», «Спасибо Вам, Александр, за порядочность, за любовь к Родине, за честность, за индивидуальность и за красивую душу, что радует в песнях!».

Напомним, ранее Александр Новиков рассказал, что не собирается отменять концерты по городам России.

- Зритель должен знать мою позицию не только из интервью, а и из живого общения, перестаньте вводить зрителей в заблуждение, - добавил уральский бард.

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