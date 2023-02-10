«Напился и не пришел на съемки "Универа"»: Стас Ярушин раскрыл подробности громкого скандала

Актер поделился откровениями. Фото: кадр из «Я же говорила шоу»

Звезда «Универа» Стас Ярушин раскрыл подробности о самом громком скандале в его карьере. В гостях у звезды «Уральских пельменей» Ксении Корневой и юмористок КВН Лели Гущиной и Кати Моргуновой актер признался, что в его жизни практически не бывает конфликтов, но если случаются, то из-за алкоголя.

- Один раз я напился и не пришел на съемки сериала «Универ». Это было, когда я уже стал «народным универовцем». Был юбилей у кого-то, и мы до утра кутили. Весь следующий день я спал. Только потом меня разбудили. Это тогда не выносили наружу, но это очень было некрасиво с моей стороны. Меня штрафанули на кругленькую сумму, - рассказал Стас Ярушин.

Стас Ярушин рассказал истории своих скандалов на шоу, которое ведет Ксениея Корнева. Фото: кадр из «Я же говорила шоу»

В другой раз актер из-за алкоголя «навел суету» в аэропорту Чехии. Тогда он возвращался с чемпионата по футболу вместе с ребятами из сборной России.

- Наши проиграли 1:7 канадцам, и мы расстроенные накатили. Я не знаю, как это получилось, но я в Чехии прошел фейс-контроль пьяный «в зюзю», а когда дошел до таможни, понял, что потерял загранпаспорт. Зашел в офис в зал таможенного контроля, развалился на кресле и сказал: «Делайте что хотите, но паспорт мне найдите». Они возмущались, а пока оформляли бумаги, я нашел паспорт в кармане брюк, резко встал и сообщил: «Я прошу прощения, и в завершении моего шоу – поклон», - вспоминает Ярушин.

Актер знаменит своим чувство юмора. Он не раз прикалывался над коллегами и друзьями не только во время съемок «Универа», но в жизни. Ранее уральский актер Сергей Пиоро в интервью «КП-Екатеринбург» рассказывал о закулисье «Универа» и как вместе со Стасом Ярушиным веселился в Геленджике.

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