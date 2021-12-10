Артист полюбился зрителям сериала «Универ. Новая общага» в роли ректора Павла Зуева. Фото: из архива Сергея Пиоро

Актер из Екатеринбурга Сергей Пиоро стал известен многим после выхода на экраны детективного сериала «След», а затем полюбился зрителям сериала «Универ. Новая общага» в роли ректора Павла Зуева. На этой неделе на ТНТ вышло продолжение сериала - «Универ. 10 лет спустя».

О том, актуален ли сейчас сериал, об отношениях с другими актерами, а также почему он за прививки от коронавируса, какие новости о Екатеринбурге его шокируют и что самого необычного ему пишут поклонники Сергей Пиоро рассказал в интервью «КП-Екатеринбург».

Фото: телеканал ТНТ

«ЛИХИЕ 90-Е»

- Сергей, до 1995 года вы жили в Екатеринбурге. Чем запомнился вам город? В 90-х он был достаточно криминальным…

- О том, что он был криминальным, конечно, говорят, как и о любом другом городе. Но когда ты живешь и знаешь, где ты можешь ходить, а где нет, то для тебя он становится не особо то и криминальным. Я в 1991 году как раз поступил в театральный институт, и мне было как-то не до этого. Я жил в Юго-западном районе. Конечно, у нас там были какие-то сходки между ребятами из разных районов. Но я в них никогда не участвовал. А о криминальных историях слышал только от знакомых или по новостям.

- Если вас попросят назвать три места в Екатеринбурге, которые обязательно стоит посетить, что вы назовете, и какие истории вас с этими местами связывают?

- Мы вообще очень часто приезжаем в Екатеринбург с женой. Последний раз я был у вас в мае 2021 года. Меня со многими местами связывают какие-то истории. Но, конечно, в первую очередь мне приходит на ум Плотинка. Я помню себя еще очень маленьким, когда приходил и смотрел на капсулу времени, всегда хотел посмотреть, когда ее раскроют. А однажды, когда я учился классе в шестом, мы с товарищем целый час рыбачили зимой возле театра «Космос». Тогда было очень холодно. Раньше мне еще нравился Харитоновский парк возле ТЮЗа. А так, конечно, я бы рекомендовал всем ехать за город. Мое любимое место – это Верхняя Сысерть, где родился и писал свои сказы Павел Бажов. Это место называют русской Швейцарией. Там очень красиво.

Сергей с мамой Галиной Васильевно . Фото: instagram Сергея Пиоро

- В Екатеринбурге у вас живут родные, и вы наверняка читаете новости о городе. Какие из новостей вас последнее время зацепили или, может, шокировали?

- Вы знаете, я стараюсь всегда смотреть. Всегда просматриваю, что происходит в городе, какие мероприятия проходят, кто приехал, кого больше не пускают в Ельцин-Центр… (Смеется). Так как я достаточно тесно связан со свердловским рок-клубом, то, конечно, смотрю все, что касается и «Чайф», и «Агаты Кристи».

Фото: телеканал ТНТ

«УНИВЕР» ПОВЗРОСЛЕЛ

- Сергей, поговорим о выходе сериала «Универ. 10 лет спустя». Расскажите, чем будет отличаться этот сезон от других?

- Слушайте, он повзрослел, собственно, как и персонажи. Герои выросли, у них появились свои семьи. Истории стали более взрослыми, как и юмор. Сериал отличается еще и по формату. Теперь это не ситком, а драмеди. Там нет смеха за кадром, который мне в принципе никогда не нравился. Там есть над чем подумать, чему посопереживать, и есть над чем поржать.

- Как вы думаете, насколько вообще актуально снимать сериал под названием «Универ» о взрослой жизни?

- «Универ» – это уже некий бренд. Сейчас мы рассказываем о людях, которые вышли из этого универа. Название здесь носит больше имя нарицательное.

- Вспомните самый экстремальный съемочный день?

- Когда мы снимали одну из финальных сцен сериала «Универ. Новая общага», на улице был страшный ливень. Он шел весь день, мы стояли под зонтами, но все равно мокрые, замерзшие и простужались. Это экстрим, но актеры – люди к такому привыкшие, потому что очень часто бывает так, что летние сцены снимают зимой.

Сергей Пиоро и Арарат Кещян на съемках сериала. Фото: из архива Сергея Пиоро

- А бывало такое, что долго не могли снять какую-то сцену?

- Постоянно. Помню, мы очень долго не могли снять сцену, в которой мой персонаж и персонаж Арарата Кещяна (Артур Микаелян, - прим. ред.) были в католических рясах, заходили в комнату общаги, чтобы выгнать демона из Яны Семакиной, а дверь нам открывал персонаж Стаса Ярушина, говорил «падре» и должен был поцеловать руку. Это снималось, мне кажется, дублей семь, потому что сначала он начал смеяться, потом все остальные.

- Вы часто общаетесь в жизни с другими актерами?

- Да, мы прекрасно общаемся со Стасом Ярушиным, с Араратом Кещяном и с другими. Бывает, собираемся вместе посидеть где-то в ресторане, поговорить. А однажды с Ярушиным мы встретились в Геленджике, потому что у него там живет мама, а мы приехали туда отдыхать. Мы семьями поехали вместе на пляж. И вот он лег на покрывальце, а я стою рядом, и ко мне все время люди подходят, один за другим, и просят сфотографироваться. А этот ржет надо мной, ему-то никто не мешает, потому что он лежит себе на пляже и загорает. Я говорю: «Ярушин, будешь вот так вот себя вести, я сейчас скажу всем, что здесь сейчас на пляже Стас Ярушин». Ну, в общем, вот так вот посмеялись.

Сергей и Стас Ярушин на премьере «Универ. 10 лет спустя». Фото: из архива Сергея Пиоро

«СНИМАЮ ВАЙНЫ В INSTAGRAM»

- Помните тот день, когда проснулись и почувствовали, что вы теперь знамениты и вас узнают на улице?

- Слушайте, ну у меня такого не было. Наверное, потому что я уже был в достаточно зрелом возрасте, когда вышел сериал «След». И когда я видел, что вся страна обклеена баннерами с моим лицом, у меня не было ощущения, что я стал звездой.

- Вы ведете достаточно активную деятельность в Instagram. Снимаете сторис…

- На самом деле, я не такой активный пользователь. Я снимаю, когда действительно что-то очень интересное происходит. Не очень понимаю, когда звезды выкладывают каждый свой шаг: «вот такой маникюр я сегодня сделала», «вот это я съел сегодня на завтрак, а потом вот это съем на обед»... Когда они жить то успевают, когда посвящают время семье? Ну вот, когда обращаются ко мне с просьбой сделать рекламу, я делаю, но стараюсь это как-то интересно подать, например, снимаю вайны (короткие, чаще комедийные, ролики, - прим. ред.).

Фото: из архива Сергея Пиоро

- А вам часто отвечают подписчики? Что самое необычное они вам писали?

- Да, пишут часто. В основном хорошее, иногда забавное. Однажды мне написали: «а это же вы в «Уральских пельменях» снимаетесь?». Даже не знаю, честно говоря, с кем меня могли там перепутать. А один раз меня попросили сделать рекламу ребята из Красноярска, которые придумывают автографы для людей. Вот они мне сделали шесть вариантов, и я выложил у себя в профиле, чтобы люди проголосовали, какой мне больше подходит.

«ЖЕНУ ПРИНИМАЮТ ЗА МОЮ ДОЧЬ»

- Ваша жена Елена младше вас на 10 лет. Вы ощущаете разницу в возрасте?

- А я вот всегда думаю, а чего же такого страшного, когда разница в десять лет. Ну, у нас же не как у Максима Галкина и Пугачевой… Тем более это я старше Лены, а не она меня. Так что мы не чувствуем разницу. Бывали, конечно, разные случаи, когда люди нас воспринимали, как отца и дочь. Потому что она выглядит моложе своих лет, а я всегда выглядел старше. Однажды мы ехали в поезде, и женщина, которая продавала там еду, сказала: «Ну, возьмите ребенку сладкого».

С любимой женой актера свел театр. Фото: из архива Сергея Пиоро

- А расскажите, как вы познакомились?

- Мы познакомились в театре. Когда Лена училась на третьем курсе, пришла работать к нам в театр в Новосибирске. Мы играли вместе, и как-то так случилось, что влюбились друг в друга. Помню, у нас было любимое место, куда мы постоянно ходили – это самое обычное недорогое кафе, в котором мы брали чай, любимые десерты и много болтали.

- А тяжело, когда муж и жена – оба актеры? В чем трудности?

- Трудности бывают, когда у обоих проекты. Например, когда Лена уезжала в Нижний Новгород на съемки, а мне нужно было уехать на гастроли, тогда наш сын дня три жил у друзей. Ну и в целом мы постоянно в каких-то разъездах, поэтому, бывает, подолгу не видимся и очень скучаем.

Сергей с женой Еленой и сыном Арсением. Фото: из архива Сергея Пиоро

- А с сыном Арсением у вас какие отношения?

- У нас прекрасные отношения. Мы друзья. Мы с женой помогаем ему во всем, особенно, учиться, потому что нынешним детям сейчас очень сложно. У них почти нет детства. Арсений учится в классе с углубленным изучением испанского языка. Там у него должны быть одни пятерки. Я вообще не понимаю нашу систему образования, особенно ОГЭ и ЕГЭ ненавижу, потому что ребенок отвыкает размышлять, он может только правильно ткнуть пальцем в нужный ответ.

«ВЕСЬ МИР В ШОКЕ»

- Не так давно у нас был разговор с Виктором Логиновым. Он говорил, что в пандемию продал дом, гараж. А вас как затронула пандемия? Может, стали экономить?

- Сейчас вся страна, весь мир находится в неком шоке от этого ковида. Наверное, на каждом человеке отразилась эта зараза. У меня сорвались все гастроли спектакля «Муж на час», в том числе в Германию и Ирландию, отменились съемки. И, конечно, в какой-то момент мы поняли, что у нас заканчиваются деньги. Я обращался в налоговую, когда там индивидуальным предпринимателям давали по десять тысяч рублей, оформлял ипотечные каникулы.

Кадр из спектакля «Муж на час». Фото: instagram Сергея Пиоро

- Сейчас цены везде растут, вы заметили?

- За этим моментом я как-то не слежу. Следит моя жена обычно. Я только замечаю, что бензин дорожает. Меня это бесит.

- А что на счет QR–кодов? Вы за прививки или против?

- Как можно идти против того, что должно спасти тебе жизнь? Я не понимаю, когда мои коллеги начинают рассуждать так, будто они окончили медицинский институт. Наверное, людей не надо заставлять, но ведь они сами должны все понимать. Очень бесит, когда захожу в магазин у дома, а там в маске только кассир и я, который уже итак переболел и вакцинировался.