Исполнитель размялся, а затем начал подтягиваться
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Автор хита «Любимка» Niletto устроил екатеринбуржцам проверку на выносливость. Данил Прытков (настоящее имя певца) накануне анонсировал тренировку в своих соцсетях. Певец сразу предупредил, что ждет всех не на фотосессию, а на занятия спортом. Открытая тренировка со звездой прошла, 9 августа в парке «Зеленая роща». На спортивную площадку пришло не менее сотни человек, которые хотели увидеть своего кумира.
Толпа не отходила от исполнителя
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Спортивная тренировка с Niletto стала частью документального фильма об исполнителе. Называться работа будет «Нелюбимка». Режиссером кинокартины и автором сценария стал Станислав Сорокин. Показать «Нелюбимку» планируют до конца года.
- Это будет кино про дружбу, про связи нерушимые. О том, как музыка всех объединила и связала. Скорее всего, это будет фестивальное кино, не для популярных онлайн-платформ, - отметил режиссер Станислав Сорокин. - Парк «Зеленая роща» - это одна из буфферных зон героев, где они проводили время, тренировались. Для них оно важно и вызывает чувство ностальгии.
Данил Прытков в отличной спортивной форме
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Niletto пришел в парк с опозданием на полчаса, но фанаты, похоже, этого даже не заметили. А вот операторам и фотографам, которые снимали звезду повезло еще меньше.
- Те, кто с камерами, - обратился к екатеринбуржцам Niletto. - Каждому из вас говорю, чтобы сделали 10 подтягиваний. Мы сюда с вами пришли не фотографироваться, а тренироваться. Не подтянитесь, идите на… [грубо выругался].
Данил не был готов к такому количеству спортсменов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сам Данил Прытков, кстати, в отличной спортивной форме и с легкостью может подтянуться на турнике.
- Ребят, я вас попросил. Те, кто пришел сюда за фото отойдите. Девушка, и вы тренироваться? – Обратился исполнитель к блондинке с длинными волосами в шифоновом платье. - Отлично! Но я вам сейчас дам тренировку, что в таком виде вы не сможете выполнить программу, которую я подготовил.
Перекладину заполонили ребята
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Сначала Niletto сам подтянулся, потом попросил подтянуться собравшихся. Самому выносливому пообещал - банку протеина. Дальше он повел участников на брусья. Тут уже приз был поинтереснее - новенькая пара кроссовок.
- Тому, кто выполнит это задание, я оплачу в магазине пару кроссовок. За черту не заходите, прыгайте осторожно, здесь легко травмироваться, - предупреждает прыгунов Данил. - Земли ногами с брусьев не касаемся. С первого раза не получилось, знайте, все равно вы красавчики.
Девушки держались не хуже парней
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Под конец участники тренировки ждали от Данила Прыткова, что он все же сфотографируется с ними. Однако их желание он не выполнил... Сниматься певец категорически отказался.
Фанаты не расступались
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Тренировка на брусьях оказалась не самой простой
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Данил Прытков шутил и поддерживал екатеринбуржцев
Фото: Алексей БУЛАТОВ
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