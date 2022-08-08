Niletto позвал фанатов на тренировку в Екатеринбурге

Занятия будут проходить в Зеленой роще. Фото: Даниил ОПАРИН

Уральский исполнитель Niletto позвал на тренировку своих фанатов. Певец сообщил своим подписчикам в Instagram*, что ждет их 9 августа в 14:00 в Зеленой роще.

- Мы с ребятами подъедем позаниматься, поэтому кто хочет завтра подвигаться на спортике, вместе потренить - приходите. Придем на полтора-два часика позаниматься вместе, - рассказал артист.

Присутствующие также смогут понаблюдать за съемками документального фильма Niletto. При этом певец отметил, что не будет фотографироваться с фанатами и давать автографы, его цель – тренировка.

*запрещенная на территории РФ платформа

Напомним, что на концерте «Руки Вверх» самым неожиданным сюрпризом стало появление на сцене уральского исполнителя Niletto. Он вышел под свой главный хит «Любимка».