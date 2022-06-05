Сергей Жуков исполнил главные хиты и порадовал поклонников сюрпризами Фото: Мария Трапезникова

В уральской столице прошел концерт группы «Руки Вверх!» в рамках большого стадионного тура. Сергей Жуков зажег вместе с тридцатью тысячами фанатов на «Екатеринбург Арене».

Большой стадионный концерт «Руки Вверх!» в Екатеринбурге Фото: Мария Трапезникова

Под каждую песню танцевали не только в фанзоне, но и на трибунах Фото: Мария Трапезникова

Большой стадионный концерт «Руки Вверх!» в Екатеринбурге Фото: Мария Трапезникова

Концерт два года подряд пришлось переносить из-за пандемии. И вот, наконец, поклонники творчества легендарной поп-группы смогли оторваться под любимые хиты. Показываем, как это было.

Концерт два года подряд переносили из-за пандемии, но фанаты, наконец, смогли оторваться Фото: Мария Трапезникова

Большой стадионный концерт «Руки Вверх!» в Екатеринбурге Фото: Мария Трапезникова

Большой стадионный концерт «Руки Вверх!» в Екатеринбурге Фото: Мария Трапезникова

Большой стадионный концерт «Руки Вверх!» в Екатеринбурге Фото: Мария Трапезникова

В этот вечер Сергей Жуков исполнил самые главные хиты: «Крошка моя», «Алешка», «18 мне уже», «Она меня целует», «Когда мы были молодыми» и многие другие.

На футбольном стадионе собрались самые преданные поклонники группы «Руки Вверх!». Танцевали и подпевали под каждую песню зрители не только в фан-зоне и на танцполе, но и на трибунах.

- Когда с тобой вместе поют 30 тысяч…Тону в счастье, - поделился эмоциями сам певец.

Большой стадионный концерт «Руки Вверх!» в Екатеринбурге Фото: Мария Трапезникова

Сергей Жуков исполнил свои самые главные хиты и сказал много посланий со сцены для любимых зрителей Фото: Мария Трапезникова

Большой стадионный концерт «Руки Вверх!» в Екатеринбурге

На стадионе была особенная атмосфера Фото: Мария Трапезникова

Во время концерта на сцену вышел и брат Сергея Михаил Жуков, который уже много лет помогает ему писать песни. Он также исполнил несколько песен группы.

Но самым неожиданным сюрпризом стало появление на сцене уральского исполнителя Niletto. Он вышел под свой главный хит «Любимка».

- Ой, что сейчас будет! Екатеринбург, встречайте. На этой сцене Niletto, - объявил певца Сергей Жуков.

На концерте неожиданно появился Niletto. Фото: pr-служба Сергея Жукова

Большой стадионный концерт «Руки Вверх!» в Екатеринбурге Фото: Мария Трапезникова

Напомним, что Niletto снялся в одном из эпизодов серила Сергея Жукова «Евгенич». А в эксклюзивном интервью «КП-Екатеринбург», которое певец дал перед концертом, Сергей Жуков рассказал, что уральский исполнитель попал в его сериал благодаря Клаве Коке. Солист «Руки Вверх!» также поделился, что в скором времени может записать дуэт с Niletto.

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