Перед концертом в Екатеринбурге Сергей Жуков сделал фото с фанатами Фото: Мария Трапезникова

«КП-Екатеринбург» помогла фанатам встретиться с солистом «Руки Вверх!». Мы разыграли два билета на большой концерт Сергея Жукова, который прошел на стадионе «Екатеринбург Арена» и возможность встретиться с фронтменом группы лично.

Счастливицами стали екатеринбурженки Анастасия Кондратьева и Лидия Королькова. Девушки смогли сделать фото с любимым исполнителем и зажечь на его концерте.

Оператор пожарной службы Анастасия Кондратьева с самого детства мечтала попасть на концерт любимого исполнителя Фото: Мария Трапезникова

39-летняя оператор пожарной службы Анастасия Кондратьева с самого детства влюблена в песни легендарной поп-группы.

- Очень люблю группу «Руки Вверх!». Песни всегда греют душу, а Сергей прямо несет добро. И спустя 25 лет он все также может зажечь публику. У нас так только он может и Киркоров. Еще когда мне было 13 лет, мы выступали в лагере под песню «Атаман». Мы играли подружек ковбоев. Эпичный получился номер, - восторженно вспоминает женщина.

Анастасия очень хотела попасть на концерт любимого исполнителя и выиграть встречу с ним.

- Участвовала во всех конкурсах, которые перед этим концертом проводились. Но ни в одном не выиграла. А потом заметила ваш. И, видимо, я так сильно этого хотела, что свершилось! Я прямо, можно сказать, успела заскочить в последний вагон. Спасибо огромное «Комсомольской правде». Вы не представляете, как я счастлива, - делится эмоции счастливица.

22-летняя Лида Королькова попросила поучаствовать в конкурсе друзей, чтобы повысить шансы на успех Фото: Мария Трапезникова

Другая победительница 22-летняя Лида тоже сильно постаралась, чтобы попасть на концерт и сделать фото с любимым музыкантом.

- Я увидела конкурс и подумала, как было бы здорово зажечь под песни «Крошку мою» и «18 мне уже». Решила принять участие, а еще попросила друзей и подруг тоже принять участие вместе со мной. Вдруг у кого-то из нас получится. Самым везучим оказался мой друг. Он и подарил мне эту возможность, - рассказывает девушка.

Артист расписался на дисках и билетах и сделал памятные фото с фанатами Фото: Мария Трапезникова

С поклонниками Сергей Жуков встретился за 40 минут до концерта, расписался на дисках и билетах и сделал памятные фото. Их собралось около тридцати человек. Все – победители разных конкурсов, в том числе в официальном сообществе Сергея Жукова и группы «Руки Вверх!».

Напомним, что перед концертом Сергей Жуков дал большое эксклюзивное интервью «КП-Екатеринбург». Звезда «Руки Вверх!» рассказал, запишет ли дуэт с Niletto, почему не хотел выступать с «Крошкой моей» после 40 лет, почему не стесняется нежных чувств к жене и о дружбе с Клавой Кокой.

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