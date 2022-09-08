Niletto собрал аншлаг на бесплатном уличном концерте в Екатеринбурге

Послушать концерт пришло порядка тысячи человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Niletto устроил в Екатеринбурге бесплатный концерт и собрал аншлаг. Певец выступил у театра Драмы. Он заранее предупредил об этом своих поклонников.

- Дорогой мой Екатеринбург! 8 сентября мы будем с ребятами на улице бесплатно выступать для вас на акустическом уличном концерт.е Попоем песни с гитарой, - пригласил всех желающих певец.

Сквер у Драмтеатра огородили, у посетителей проверяли личные вещи Фото: Олег ГАЛИМОВ

Концерт начался ровно в 19:30. Niletto и его компания сразу объявили публике, что у них нет заготовленного репертуара. Поэтому песни выбирали сами зрители.

На бесплатный концерт пришло порядка тысячи человек. Сквер у Драмтеатра огородили, у посетителей проверяли личные вещи. А полиция контролировала общественный порядок.

Певец исполнил известные треки и новые композиции под гитару. Фрагменты концерта попадут в документальный фильм о Niletto «Нелюбимка», съемками которого занимается Свердловская киностудия.