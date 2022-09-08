Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды8 сентября 2022 15:43

Niletto собрал аншлаг на бесплатном уличном концерте в Екатеринбурге

Фрагменты выступления попадут в документальный фильм «Нелюбимка»
Авторы (2):
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Послушать концерт пришло порядка тысячи человек

Послушать концерт пришло порядка тысячи человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Niletto устроил в Екатеринбурге бесплатный концерт и собрал аншлаг. Певец выступил у театра Драмы. Он заранее предупредил об этом своих поклонников.

- Дорогой мой Екатеринбург! 8 сентября мы будем с ребятами на улице бесплатно выступать для вас на акустическом уличном концерт.е Попоем песни с гитарой, - пригласил всех желающих певец.

Сквер у Драмтеатра огородили, у посетителей проверяли личные вещи

Сквер у Драмтеатра огородили, у посетителей проверяли личные вещи

Фото: Олег ГАЛИМОВ

Концерт начался ровно в 19:30. Niletto и его компания сразу объявили публике, что у них нет заготовленного репертуара. Поэтому песни выбирали сами зрители.

На бесплатный концерт пришло порядка тысячи человек. Сквер у Драмтеатра огородили, у посетителей проверяли личные вещи. А полиция контролировала общественный порядок.

Певец исполнил известные треки и новые композиции под гитару. Фрагменты концерта попадут в документальный фильм о Niletto «Нелюбимка», съемками которого занимается Свердловская киностудия.