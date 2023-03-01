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Звезды1 марта 2023 6:48

Мария Погребняк пристыдила подписчицу, попросившую у нее деньги

Женщина обратилась за помощью, чтобы купить для дочери рюкзак
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Марию Погребняк возмутило обращение подписчицы, но она все равно готова была помочь

Марию Погребняк возмутило обращение подписчицы, но она все равно готова была помочь

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пока светская львица Мария Погребняк живет в дикой саванне и проходит тяжелые испытания, принимая участие в «Новых звездах в Африке», времени активно вести социальные сети и делиться подробностями личной жизни у нее нет. Однако изредка жена известного футболиста Павла Погребняка находит время отвечать на вопросы подписчиков. В одном из ответов Мария пристыдила подписчицу, попросившую у нее денег на рюкзак для своей дочери.

- Со старым два года ходила, порвался. Денег нет, - пояснила женщина.

Марию такая просьба возмутила.

- Мне не жалко купить вашей дочери рюкзак, напишите мне в директ адрес! Для меня странно, что вы находите время писать чужим людям в Инстаграмм*, прося деньги на рюкзак, вместо того, чтобы пойти работать! Заработать на рюкзак уж точно можно, было бы желание! - ответила Мария Погребняк.

Мария Погребняк находит время, чтобы пообщаться с подписчиками. Фото: соцсети

Мария Погребняк находит время, чтобы пообщаться с подписчиками. Фото: соцсети

Напомним, за экс-футболистом ФК «Урал» Павлом Погребняком блогер и продюсер Мария Погребняк замужем уже больше 15 лет. Сейчас супруги живут в Москве, где светская львица не только воспитывает троих сыновей, но и строит свой бизнес.

Недавно Мария Погребняк объявила о том, что стала участницей шоу на ТНТ «Новые звезды в Африке». Любопытно, что ведущей шоу стала лучшая подруга Марии Ольга Бузова. На шоу Мария и другие знаменитости будут выживать в лагере в дикой саванне, зарабатывая деньги на еду и кухонную утварь.

*социальная сеть признана экстремистской на территории РФ

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