Мария Погребняк пристыдила подписчицу, попросившую у нее деньги

Марию Погребняк возмутило обращение подписчицы, но она все равно готова была помочь Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пока светская львица Мария Погребняк живет в дикой саванне и проходит тяжелые испытания, принимая участие в «Новых звездах в Африке», времени активно вести социальные сети и делиться подробностями личной жизни у нее нет. Однако изредка жена известного футболиста Павла Погребняка находит время отвечать на вопросы подписчиков. В одном из ответов Мария пристыдила подписчицу, попросившую у нее денег на рюкзак для своей дочери.

- Со старым два года ходила, порвался. Денег нет, - пояснила женщина.

Марию такая просьба возмутила.

- Мне не жалко купить вашей дочери рюкзак, напишите мне в директ адрес! Для меня странно, что вы находите время писать чужим людям в Инстаграмм*, прося деньги на рюкзак, вместо того, чтобы пойти работать! Заработать на рюкзак уж точно можно, было бы желание! - ответила Мария Погребняк.

Мария Погребняк находит время, чтобы пообщаться с подписчиками. Фото: соцсети

Напомним, за экс-футболистом ФК «Урал» Павлом Погребняком блогер и продюсер Мария Погребняк замужем уже больше 15 лет. Сейчас супруги живут в Москве, где светская львица не только воспитывает троих сыновей, но и строит свой бизнес.

Недавно Мария Погребняк объявила о том, что стала участницей шоу на ТНТ «Новые звезды в Африке». Любопытно, что ведущей шоу стала лучшая подруга Марии Ольга Бузова. На шоу Мария и другие знаменитости будут выживать в лагере в дикой саванне, зарабатывая деньги на еду и кухонную утварь.

*социальная сеть признана экстремистской на территории РФ

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