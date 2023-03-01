Мария Погребняк сделала признание о помощи Ольги Бузовой в «Новых звездах в Африке»

Подписчики подозревают, что ведущая шоу Ольга Бузова тайно помогает своей лучшей подруге Мврие Погребняк. Фото: соцсети

Мария Погребняк откровенно рассказала, помогает ли ей лучшая подруга Ольга Бузова на шоу «Новые звезды в Африке». Как только жена известного футболиста Павла Погребняка объявила о своем участии в экстремальном проекте, подписчики тут же засыпали ее вопросами.

Больше всего их интересовало, выручает ли светскую львицу во время тяжелых испытаний в дикой саванне дружба с ведущей «Новых звезд в Африке» Ольгой Бузовой. Многие даже предположили, что экс-звезда «Дома-2» тайком дает Марии Погребняк еду. Сама блогер поспешила развеять все сомнения.

- Нет! Никакого блата. Мы за честные состязания, потому что это, прежде всего, состязание с самими собой, - заявила Мария Погребняк.

По правилам шоу «Новые звезды в Африке», десяти участникам не только придется выживать в дикой саванне, но и зарабатывать себе на еду и кухонную утварь. В проекте также приняли участие Эвелина Бледанс, Виталий Гагунский и блогер Алина Акилова. Имена других участников раскроются позже. Среди них известные спортсмены, актеры и блогеры. Проект стартует на ТНТ с 12 марта.

Напомним, Мария Погребняк и Ольга Бузова дружат уже больше 10 лет. По сей день они считают друг друга самыми близкими людьми и делятся признаниями в любви в социальных сетях.

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