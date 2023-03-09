Серьги за 1,5 миллиона и самый странный букет: что Клаве Коке, Наталье Подольской и Марии Погребняк подарили на 8 Марта

Весенний праздник с размахом прошел для уральских знаменитостей. Фото: соцсети

8 Марта с размахом прошел для звезд российского шоу-бизнеса. Клаву Коку поразили самым необычным букетом из 101 «розы», Наталья Подольская и звезда «Уральских пельменей» Илана получили лучшие подарки от мужей, а у светской львицы Марии Погребняк цветами оказалась заставлена вся квартира. Смотрим, что подарили на Всемирный женский день уральским знаменитостям.

Мария Погребняк никогда еще не получала столько цветов на 8 Марта. Фото: соцсети

МАРИЯ ПОГРЕБНЯК

Блогер Мария Погребняк недавно вернулась в Москву со съемок шоу «Новые звезды в Африке». 8 Марта жену футболиста Павла Погребняка ждало сразу несколько трогательных сюрпризов от семьи. Самый первый букет цветов она получила от своего папы, а трое сыновей порадовали ее любимым сметанником, который вместе с бабушкой приготовили сами.

Первый букет Мария получила от папы, а сыновья подарили ей торт, который приготовили сами. Фото: соцсети

- Так приятно - целый день мне доставляют цветы. Вся квартира в них, как будто у меня день рождения, - поделилась впечатлениями Мария Погребняк.

НАТАЛЬЯ ПОДОЛЬСКАЯ

Наталья Подольская первым делом поспешила поздравить любимую маму (справа на фото). Фото: соцсети

Наталья Подольская провела праздник в кругу самых близких... и еще нескольких тысяч зрителей. Сначала ее ждал ужин в ресторане с мамой и сестрами, а прямиком оттуда певица отправилась на концерт Владимира Преснякова, где исполнила вместе с ним несколько общих хитов.

Праздничный день Наталья Подольская провела с любимым мужем Владимиром Пресняковым. Фото: соцсети

В конце дня Наталья Подольская призналась, что лучшие подарки получает от мужа.

- Самые долгожданные цветы от тебя, - обратилась она к Владимиру Преснякову.

КЛАВА КОКА

Клаву Коку букетами не удивишь, но это она запомнит надолго...Фото: соцсети

Для Клавы Коки 8 Марта запомнится надолго. Певица привыкла получать шикарные букеты цветов как на концертах, так в жизни, но такого исполнительнице из Екатеринбурга еще никто не дарил - во время съемок Клаве преподнесли тяжеленный съедобный букет из бургеров. А удивил Клаву Коку никто иной как ее же лейл Black Star.

Команда Black Star подарила Клаве Коке съедобный букет. Фото: соцсети

- Вы серьезно?! Это самый странный букет в моей жизни! Кому 101 роза, а кому 101 веган-бургер. Ну это, конечно, круто, - восклицает певица.

УСТИНЬЯ МАЛИНИНА

Устинья Малинина получила в подарок дорогие серьги от британского жениха. Фото: соцсети

Звездная дочь Алексаендра Малинина, совсем недавно объявившая о своей помолке, продолжает получать дорогие подарки от своего жениха Зака. Британец сделал предложение 22-летней Устинье Малининой, преподнеся ей коробочку с кольцом дорогой марки Graft. На 8 Марта Устинью ждали серьги той же марти, стоимостью 1 625 000 рублей.

ИЛАНА

Илана отметила, что лучшие подарки всегда получает от мужа. Фото: соцсети

Звезда «Уральских пельменей» Илана вместе с мужем уже сделала себе подарок, купив элитную квартиру в Дубае. Но и на 8 Марта продолжает получать приятные подарки. Актриса с удовольствием распоковала коробку с уходовой косметикой от бренда Zielinski & Rozen. Вероятнее всего такой подарок она получила от своего мужа бизнесмена Дмитрия Дылдина.

- Каждый день делает меня самой счастливой, - подписала фото с супругом Илана.

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