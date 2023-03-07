Мария Погребняк чуть не погибла на съемках шоу «Новые звезды в Африке»

Мария Погребняк могла лишиться жизни из-за укуса ядовитого черного скорпиона. Фото: соцсети

Знаменитая блогер Мария Погребняк чуть не погибла во время съемок шоу «Новые звезды в Африке». На днях жена футболиста Павла Погребняка вернулась в Москву из дикой саванны, где снимался экстремальный проект, и начала делиться воспоминаниями из поездки с подписчиками.

- Первая ночь в Африке могла стать для меня последней, - неожиданно заявила она.

Оказывается, в номер в отеле, куда до начала съемок заселили светскую львицу, заполз черный скорпион, а рано утром Мария едва не наступила на него. Блогер жутко испугалась.

- Укус черного скорпиона уже через несколько минут вызывает сильные, жгучие боли в области укуса. В тяжелых случаях к болям присоединяются судороги и удушье. Если больному вовремя не оказать медицинскую помощь, может наступить смерть, - рассказывает подписчикам Мария.

К счастью, все обошлось, и блогеру даже не пришлось обращаться за помощью, а теперь она вспоминает об этой ситуации с улыбкой.

- Увидеть черного скорпиона большая редкость! Может это знак? Я же по знаку зодиака скорпион, - добавляет она.

По правилам шоу «Новые звезды в Африке», десяти участникам не только придется выживать в дикой саванне, но и зарабатывать себе на еду и кухонную утварь. В проекте также приняли участие Эвелина Бледанс, Виталий Гагунский, Мария Кравченко, блогер Алина Акилова и другие известные актеры, блогеры и спортсмены. Проект стартует на ТНТ с 12 марта. Его ведущими стали Михаил Галустян и Ольга Бузова.

Напомним, Мария Погребняк и Ольга Бузова дружат уже больше 10 лет. Ранее блогер рассказала, помогала ли ей лучшая подруга во время шоу.

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