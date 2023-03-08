Звезда «Уральских пельменей» Илана купила дорогущую квартиру в Дубае: сколько она стоит

Илана поделилась фотографиями будущего жилья в эмиратах. Фото: соцсети

Звезда «Уральских пельменей» Илана поделилась большой радостью – вместе с мужем бизнесменом Дмитрием Дылдиным она купила квартиру в Дубае.

- Уже внесли первый взнос, так что можете нас поздравить. Сразу говорю, мы никуда не переезжаем! Наша семья давно мечтала о квартире заграницей, так чтобы на море, где тепло круглый год, приехать в отпуск как к себе домой. А в то время, пока мы там не бываем, можно сдавать за хорошие деньги, - сообщила подписчикам звезда экранов.

Актриса купила квартиру в комплексе «The Viewz by Aston Martin». Фото: соцсети Иланы

К выбору апартаментов в солнечных эмиратах Илана подошла со всей ответственностью и успела, как следует, изучить рынок недвижимости.

- Стоимость квартир в Дубае в первую очередь зависит от местонахождения. Можно купить огромную квартиру в отдаленном районе, за небольшие деньги, в пределах 100 тысяч долларов (примерно 7,5 миллионов рублей на март 2023 года, - Прим. Ред.), но так вы будете где-то близко к пустыне, и когда захотите продать эту квартиру, не факт, что получится. Моя мечта – это, конечно, жилье на «пальме», но стоимость квартир там начинается от 1 миллиона долларов (почти 75,5 миллионов рублей, - Прим. Ред.). Семьям с детьми идеален район Дубай-хиллс. Он близок к центру, там мнного школ, магазины, спортклубы и вся необходимая инфраструктура, - делится полученными знаниями Илана.

Однако самой Илане и ее семье больше по душе пришелся другой вариант.

- Так как мы жить в Дубае не собираемся, а будем приезжать только в отпуск, выбрали квартиру недалеко от воды, в комплексе «The Viewz by Aston Martin». Правда, дом еще не построен, нужно будет подождать, но квартира будет уже полностью с ремонтом, мебелью и техникой. В самом доме будут спортклуб, СПА-центр, бассейн и т.д., - радостно делится звезда «Уральских пельменей».

Квартиры в комплексе стоят от 17 800 000 рублей. Фото: соцсети Иланы

Стоимость квартиры в этом комплексе начинается от 17 800 000 рублей. На одном из сайтов по недвижимости, где можно приобрести апартаменты, сказано, что квартира представлена в трех вариантах: односпальная, двуспальная или же трехспальная. Вероятнее всего, Илана и ее супруг Дмитрий могли остановиться на втором или третьем варианте, ведь жить они будут точно не вдвоем. Супруги воспитывают дочку Диану.

Но пока Илана не раскрывает все карты. Зато ее подписчики уже принимаются поздравлять артистку: «Очень рада за всех, кто исполняет свои мечты и дает веру, что это возможно», «Поздравляем вас, Иланочка! Шикарная и действительно ценная покупка».

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