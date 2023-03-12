«Требую разобраться!»: звезда «Уральских пельменей» Илана раскритиковала ЦУМ

Илана попала в неприятную ситуацию из-за службы доставки Фото: Борис КУДРЯВОВ

Звезда «Уральский пельменей» Илана раскритиковала работу ЦУМа. В элитном магазине универмага актриса купила подарок для сестры на день рождения, но из-за проблем с доставкой не может его подарить вовремя.

- Уважаемый ЦУМ, по вашей милости я не могу поздравить свою сестру с днем рождения, потому что я заказала сумку для нее у вас, которую ей не могут привести. Обещали, что привезут сегодня с задержкой, в итоге сегодня позвонили и сказали, что доставка переносится на завтра, а сейчас позвонили и сказали, что доставка будет не раньше чем 13-го числа. Неужели такой большой хороший магазин, как ЦУМ, Я говорю непосредственно про ЦУМ Санкт-Петербурга - ДЛТ, не может наладить свою службу доставки. Ну разберитесь с этим пожалуйста. Очень неприятная ситуация, - негодует Илана.

Илана нередко бывает в Центральном универмаге. Из-за брендовых вещей она не раз подвергалась критике. Летом 2021 года акрису затравили в сети, стоило ей только примерить в ЦУМе белое платье от Valentino за 258 тысяч рублей. Поводом для негодования стало то, что она в шутку попросила подписчиков скинуться на него по 50 копеек.

- Самое обидное, что я получала столько хейта, хотя я платье даже не купила! Людей спровоцировала тема с деньгами. Сразу все начинают спрашивать про заработок. Подписчики даже не читают пост, просто видят цену. Не обратили внимание, что это юмор, - рассказывала тогда «КП-Екатеринбург» Илана.

Напомним, в начале марта Илана поделилась с подписчиками радостной новостью - вместе с мужем бизнесменом Дмитрием Дылдиным она купила квартиру в Дубае в комплексе «The Viewz by Aston Martin», стоимость аппартаментов в кротом начинается от 17 миллионов рублей.

На этот раз подписчики тепло отреагировали, поздравив звезду экранов с приобретенным жильем: «Очень рада за всех, кто исполняет свои мечты и дает веру, что это возможно», «Поздравляем вас, Иланочка! Шикарная и действительно ценная покупка».

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