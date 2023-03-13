Александр Малинин поразил зрителей танцем на концерте в Москве

Александр Малинин исполнил зажигательный танец на концерте в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

Александр Малинин поразил зрителей на сольном концерте в Москве. Артист показал, что в свои 64 года сохраняет себя в отличной форме и во время одного из номеров исполнил зажигательный танец.

- Это вам не летка-енька, - подписал пост с танцем певец из Екатеринбурга.

В ответ на это маэстро русских романсов получил сотни восторженных комментариев от зрителей. Многие отметили, что им удалось побывать на концерте не в первый раз, но такого они еще не видели: «Александр, вы очень темпераментный, пластичный, в теме и в нужной форме», «От вас веет весной и молодостью. О! Как же это бесподобно», «Шла на концерт с ожиданием, что будет круто, но чтобы настолько... В следующий раз только в первом ряду».

Александр Малинин показал, что он в отличной форме. Фото: соцсети

Супруга Александра Малинина Эмма под стать ему в свои 60 лет легко может похвастаться прекрасным внешним видом. Эмма Малинина - доктор медицинских наук и врач-гинеколог, в Германии у женщины своя медицинская клиника, а в социальных сетях бизнес-леди нередко делится секретами красоты и женского здоровья.

В конце февраля в семье Малининых случилась большая радость - младшая дочь Устинья объявила о том, что выходит замуж. 22-летняя наследница исполнителя русских романсов сказала «Да» британцу по имени Зак. С молодым человеком девушка встречается уже несколько лет. Сейчас влюбленные живут в Англии, где Устинья учится в Королевскй академии музыки.

Старшая дочь Александра Малинина от второго брака с певицей Ольгой Зарубиной также готовится к свадьбе. Кира Евдокимова помолвлена с американским бизнесменом.

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