«Не ведитесь на провокации!»: актриса «СашаТаня» раскрыла правду об опасных кастингах

Алина Ланина предупредила начинающих артистов об опасных кастингах. Фото: соцсети

Звезда сериала «СашаТаня» Алина Ланина раскрыла тайны актерской жизни. 24 января актриса из Екатеринбурга родила дочку Надю и во второй раз стала мамой (у актрисы есть старший сын Лев, - Прим. Ред.). Звезда экранов – настоящий трудоголик, она влюблена в свою профессию и буквально живет на съемочной площадке. Даже о второй беременности Алина узнала во время съемок.

- Сделала тест в актерском вагончике. От неожиданности сразу позвонила мужу. Планировали годика через два, но уж как вышло. Очень неожиданно, но радостно, - рассказывала актриса в интервью «КП-Екатеринбург».

Не прошло и двух месяцев после родов, как Алина Ланина уже побежала на очередной кастинг. Подробностями того, как они проходят, актриса поделилась в социальных сетях.

Алина Ланина - настоящий трудоголик, и даже о беременности узнала на съемочной площадке. Фото: соцсети

- У всех актеров есть актерский агент, или менеджер, или директор. Это примерно одно и то же. У фильма есть кастинг-директор. Чтобы вызвали на пробу, нужно, чтобы кастинг-директор позвонил агенту. Самостоятельно попасть на пробы практически невозможно, - делится актриса.

Алина Ланина попросила начинающих артистов не вестись на обман и провокации и не соглашаться принимать участие в сомнительных кастингах, так как ни к чему хорошему это не приведет.

- Прошу вас крайне осторожно относиться к платным кастингам, приглашениям «с улицы» или «из директа». С улицы в кино не попадают. Обязательно нужны актерское образование и агент. И я, как одна из тысяч актрис, не могу вам помочь, - объясняет звезда экранов.

Алина Ланина раскрыла тайны актерской жизни. Фото: соцсети

Алина Ланина также поделилась, что оставила дочку с няней, а сына с папой.

- Леву я таскала за собой на пробы, заваливала все кастинги, много суеты. Малышку в последний момент решила оставить дома, и правильно. Теперь есть проверенная схема моего отлучения от всех малышей. Надя поела один раз смесь, с одного раза ничего не будет, мне нужно было просто попробовать, а так я готовлю банк молока – замораживаю, - рассказывает актриса.

В своих соцсетях актриса нередко делится не только секретами материнства, но раскрывает тайны актерской жизни. На этот раз Алина Ланина опубликовала любопытную подборку с фактами со съемок в кино.

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