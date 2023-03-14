«Покупаю квартиру мечты»: Клава Кока рассказала о роскошном подарке для родителей

Певица исполняет свою мечту. Фото: соцсети Клавы Коки

Клава Кока покупает родителям квартиру в Москве. Радостной новостью певица поделилась в своих соцсетях.

- Я всегда мечтала купить квартиру или дом для своей семьи!!! И время пришло! Мы начинаем выбирать квартиру мечты. Даже не представляете, что я чувствую!!! - делится эмоциями исполнительница.

О током роскошном подарке звезда Black Star намекнула 13 марта, когда поздравляла маму с днем рождения. Певица подарила Олесе Высоковой часы Gucci за 200 тысяч, огромный букет и связку шаров.

Клава Кока мечтала купить большую квартиру для всей семьи. Фото: соцсети

- Небольшая часть моего подарочка. Мамуле понравилось. Про вторую расскажу чуть позже. Ну, там – мечта, - поделилась Клавдия Высокова, оставив в конце текста смайлик в виде домика.

Теперь тайна раскрыта, а вот в каком районе и какую квартиру приобретет певица, не знает пока даже она сама. Выбирают жилье Высоковы всей семьей.

- Папа, кстати, очень много лет в свое время работал в недвижимости, поэтому папу не проведешь, - подчеркивает певица.

Свою первую квартиру Клава Кока купила год назад. Автор хитов «Краш» и «Покинула чат» приобрела апартаменты с видом на Москву-реку.

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