Певица искала квартиру полгода Фото: скриншот instagram.com/klavacoca

Певица лейбла Black Star Клава Кока (Клавдия Высокова) купила квартиру с видом на Москву-реку. Об этом она рассказала в сторис на своей странице в Instagram.

- Как многие догадались, сегодня я исполняю еще одну свою мечту. Честно говоря, у меня уже были покупки недвижимости. Но это прям то, что я хочу, о чем я мечтала. Поэтому очень волнуюсь, сейчас иду подписывать документы, - поделилась артистка с подписчиками.

Она также поделилась, что перед тем как выбрать квартиру она искала ее полгода и посмотрела много объектов. Также Клава Кока сказала, что может потом покажет подписчикам что приобрела и подсказала, что будет в ее новом доме.

- Небольшая подсказочка, что у меня будет видно реку, будет высокий этаж и конечно же будут окна в пол, - рассказала артистка.

На сделке Клава Кока была с отцом Фото: скриншот instagram.com/klavacoca

Певица подписывала документы не одна. Рядом с ней все время был ее отец. Он первый и поздравил Клаву с покупкой квартиры. Сразу после сделки артистка поехала работать.

- Обмывать, конечно, я не иду, иду на студию работать, но для меня это даже лучше, - добавила Клава Кока.

Напомним, недавно мы рассказывали, что певица получила травму, катаясь на сноуборде в Куршевеле, где она отдыхала с Ольгой Бузовой. Отпуск артисток кстати еще до травмы обернулся настоящим скандалом после того, как Клава Кока поделилась видео времяпровождения с подругой.

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