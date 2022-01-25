Стало известно, с кем Клава Кока улетела на отдыхать Мальдивы: и это не Бузова

Фото: Instagram Клавы Коки

Клава Кока, которая сейчас отдыхает на Мальдивах, рассказала, с кем приехала на острова. Многие подписчики думали, что она продолжит «отрываться» вместе с Ольгой Бузовой после прогремевшего скандала в Куршевеле, после которого экс-ведущую «Дом-2» заподозрили в алкоголизме, а сама певица из Екатеринбурга едва не сломала ногу, катаясь на сноуборде.

Некоторые фолловеры выдвинули версию, что исполнительница приехала на Мальдивы со второй половинкой, однако никто из них не был близок к правде.

- Все пишут мне в комментарии, в TikTok: с кем же я отдыхаю, с ты поехала, Клава, кто твой новый парень, кто твой новый муж, кто тебя вывез на Мальдивы? Ну что, рассказать вам? Вы готовы это узнать, - такую загадочную историю записала певица.

Фото: Instagram Клавы Коки

Как оказалось, все предельно просто: Клава Кока отдыхает на островах вместе со своей мамой, в подтверждение звезда выложила серию снимков с близким родственником.

- То чувство, когда мамуля - best friend, My sugar mummy, Похожи?, - спросила у своих подписчиков знаменитость.

Напомним, в первые дни за границей поделилась откровенными фотографиями, исполнительница предстала перед подписчиками в раздельном купальнике, который продемонстрировал стройное тело.