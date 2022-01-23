После скандала с Бузовой Клава Кока выложила откровенные снимки

Фото: Instagram Клавы Коки

Певица из Екатеринбурга Клава Кока после скандала с Ольгой Бузовой в Куршевеле поделилась откровенными снимками, которые были сделаны на Мальдивах. Испольнительница предстала перед подписчиками в раздельном купальнике, который продемонстрировал стройное тело артистки.

- Зима покинула чат, - коротко прокомментировала фотографии названием своей песни сама Клава Кока.

Примечательно, что сейчас певица уже передвигается без костылей, ведь 13 января она жестко упала, съезжая по склону на сноуборде, и повредила ногу, рентген показал, что перелома нет, однако возникли проблемы со связками. За несколько часов до вылета она иронично попрощалась со своей третьей ногой.

Фото: Instagram Клавы Коки

- Родной, я буду скучать, но нам пора расстаться, я постараюсь быть счастливой без тебя, впереди новая жизнь, - написала Клава Кока о костылях в своем Instagram.

Напомним, в январе Клава Кока и Ольга Бузова несколько дней отдыхали во Франции. Певица не стеснялась и выкладывалась телеведущую без прикрас. Многие заподозрили, что выглядящая неадекватно Бузова увлеклась алкоголем.

Фото: Instagram Клавы Коки

Затянувшиеся новогодние каникулы обернулись грандиозным скандалом - Дима Билан пристыдил Высокову за видео с пьяной подругой.

- Посмотрел сегодня паблики. Я испытал чувство стыда за тебя Клава Кока, потому что ты взяла и подставила подругу. Жуть. Как ты могла? Показала сначала кроссовки люминесцентные, а потом куртку, сказала «не падай в куртке», тебе не стыдно? Я понимаю, что это Куршевель, мы проходили это лет 12 назад. Но Оля Бузова, которая тебе помогла… Мне стыдно за тебя Клава, реально стыдно. Я думал, что ты крутая девчонка, а ты, оказывается, мелочная, - заявил Билан, которого два года назад подозревали в романе с Клавой Кокой.