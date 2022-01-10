Знаменитости провели вместе целый день, катаясь на курорте в Куршевеле. Фото: instagram Клавы Коки

На днях известная уральская исполнительница Клава Кока уехала отдыхать в Куршевель во Францию. Во время отпуска певица лейбла Black Star встретилась с Ольгой Бузовой.

Звезды провели вместе целый день. Фотографиями и видео с совместного отдыха Клава Кока традиционно поделилась со своими подписчиками в instagram.

Фото: instagram Клавы Коки

- Прилетела в отпуск, хотела от всех отдохнуть!! Тут ко мне присоединилась какая-то городская сумасшедшая, - в шутку подписала фотографии с Ольгой Бузовой Клава Кока.

Ранее обе знаменитости делились историями в instagram, показывая совместный отдых. Судя по этим видео, девушкам было очень весело проводить время вместе.

Девушки весь день катались на лыжах и сноуборде. Фото: instagram Ольги Бузовой

Сначала они катались на сноуборде и горных лыжах по склонам заснеженных французских Альп, а затем отдыхали в ресторане, ели кальмары и устрицы, пели в караоке и танцевали.

Фото: instagram Клавы Коки

Также Клава Кока показала подписчикам, как они вместе с известной телеведущей забиралась на мусорку, чтобы сделать красивые фотографии.

Звезды отлично повеселились вместе. Фото: instagram Клавы Коки

- Вот сейчас вся правда о том, как делаются хорошие фотографии. Чтобы вы понимали это мусорка. То есть мы всегда стоим над мусором, - смеясь, говорят в видео девушки.

Напоминаем, что недавно Клава Кока вместе с Niletto снялась в сериале Сегея Жукова. О том, как исполнители справились со съемками, «косячили» ли они на площадке и что им помогла справляться с эмоциями «КП»-Екатеринбург рассказал режиссер сериала Кирилл Папакуль.

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