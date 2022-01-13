Девушка отдыхает во французских Альпах с Ольгой Бузовой. Фото: Instagram

Певица лейбла Black Star Клава Кока (Клавдия Высокова) получила травму в результате падения на сноуборде во время катания в Куршевеле. Поп-исполнительница опубликовала видео в своем Instagram. Кадры падения не для слабонервных.

- Допрыгалась. Теперь ковыляю на костылях, - написала певица.

Стоит отметить, что до этого Клава Кока публиковала фото и видео с Ольгой Бузовой. Певицы вместе отправились в Куршевель. Затянувшиеся новогодние каникулы обернулись грандиозным скандалом - Дима Билан пристыдил Высокову за видео с пьяной подругой.

- Посмотрел сегодня паблики. Я испытал чувство стыда за тебя Клава Кока, потому что ты взяла и подставила подругу. Жуть. Как ты могла? Показала сначала кроссовки люминесцентные, а потом куртку, сказала «не падай в куртке», тебе не стыдно? Я понимаю, что это Куршевель, мы проходили это лет 12 назад. Но Оля Бузова, которая тебе помогла… Мне стыдно за тебя Клава, реально стыдно. Я думал, что ты крутая девчонка, а ты, оказывается, мелочная, - заявил Билан, которого два года назад подозревали в романе с Клавой Кокой.

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