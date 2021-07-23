Уроженка Екатеринбурга подписала контракт с лейблом Тимати в 2015 году Фото: Борис КУДРЯВОВ

23 июля 1996 года в семье Олеси и Вадима Высоковых произошло пополнение – на свет появилась дочка Клавдия. Девочка стала вторым ребенком пары после (сын лев родился в 1994 – прим.ред), а еще через два года у нее появилась младшая сестра Лада.

Семья Высоковых празднует 4-летие старшей дочери. Фото: Instagram

Высоковы жили в просторной квартире в самом центре Екатеринбурга, поэтому все самое необходимое у детей было в шаговой доступности. В 1999 году семья получила от соседа нежданный подарок – пианино «Урал», от которого хотели избавиться, словно от ненужного хлама. Возможно, так и начался путь становления звезды в мире музыки.

Фото из семейного архива Высоковых. Фото: Instagram

А уже через год Олеся Леонидовна отдала старшую дочь в джаз-хор Свердловской детской филармонии.

- Когда мне было 4 года, родители отдали меня в младшую группу, к Светлане Михайловне. Я с огромным удовольствием посещала все занятия! С самого раннего детства я полюбила музыку благодаря хору. Я взрослела, и уже перешла в среднюю группу к Злате Казимировне, а потом уже и в старший хор - к Марине Юрьевне. Я уверена, Джаз-хор - это лучший старт для детей, - рассказывала Высокова о своих годах в хоре.

К 25-летию поп-исполнительницы «Комсомолка» нашла уникальный снимок из архива филармонии. Здесь Клаве шесть лет.

Клавдия Высокова (справа) в составе джаз-хора. Фото: предоставлено Свердловской детской филармонией

- Хороший ребенок, музыкальный, умный. Активная была. Лидерские качества проявляла, - вспоминает звездную ученицу Светлана Гончарова.

В 2008 году семья переехала в Москву, юная певица стала вести свой блог, чем обратила на себя внимание продюсеров. Клаву стали звать на прослушивания, кастинги.

Клава Кока с подругой детства. Фото: «ВКонтакте»

Клава Кока в 2014 году. Фото: Instagram

Но в 2015 году удача наконец-то улыбнулась ей, и она стала одним из победителей конкурса «Молодая кровь». Кока вместе со Скруджи и Даной Соколовой заключила контракты с лейблом Black Star.

Личная жизнь певицы долгое время была тайной. Высоковой приписывали романы с Димой Биланом и Егором Кридом. Но, как оказалось, последние два года ее второй половинкой был блогер Дима Гордей. Для Клавы Коки заявление бывшего бойфренда стали «ударом ниже пояса». Возможно, именно поэтому она решилась на первую в жизни откровенную фотосессию в Playboy.

- То, что он сделал, это его ответственность, его решение. Я правда не знаю, почему он его принял за нас обоих. Мне все это больно наблюдать, видеть в интернете. Мне очень хочется верить, что это не какой-то хайп, - рассказала в интервью певица. - Явную точку мы не ставили. И если мы поговорили, когда я приехала из Турции мы бы как-то по-другому это решили. Но он почему-то захотел поступить так. Я не стала его материть и писать какой он плохой. Я написала «окей, ты сам поставил точку». Но ты меня предал, ты должен это знать.

Клава Кока с любимой мамой, 2017 год. Фото: «ВКонтакте»

В этом году организацию дня рождения Клавы Коки взяла на себя Ида Галич.

Клава Кока с отцом. Фото: Instagram