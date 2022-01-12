Певец сказал, что Клава подставила подругу. Фото: instagram Димы Билана/instagram Клавы Коки

Известный российский поп-певец Дима Билан осудил звезду Black Star Клаву Коку за то, что она подставила телеведущую Ольгу Бузову.

Уральская певица и знаменитая телеведущая уже несколько дней отдыхают вместе в Куршевеле. Яркими моментами отпуска они делятся со своими подписчиками в instagram.

Фото: instagram Клавы Коки

В один из дней Клава Кока выставила в сторис видео, на котором они вместе с Ольгой Бузовой идут в спа. Известная телеведущая шла позади Клавы в кроссовках и курточке, накинутой сверху на белый банный халат, и танцевала, а сама звезда Black Star снимала происходящее на камеру.

Звезды показывают своим подписчикам, как отдыхают во франзузчких Альпах. Фото: instagram Клавы Коки

- Мы просто идем в спа, ползем. Ты в моей куртке, пошли, пожалуйста, не валяйся на полу, - обратилась к телеведущей Кока.

После публикации этого видео в интернете люди стали писать о том, что Ольга Бузова была на видео пьяная. Многие обвинили Клаву Коку в том, что она подставила подругу.

Дима Билан осудил Клаву Коку. Фото: instagram Димы Билана

Не промолчал на этот счет и Дима Билан. Певец опубликовал несколько сторис в instagram, в которых обратился к уральской исполнительнице, при этом отметив аккаунт Ольги Бузовой.

- Посмотрел сегодня паблики. Я испытал чувство стыда за тебя Клава Кока, потому что ты взяла и подставила подругу. Жуть. Как ты могла? Показала сначала кроссовки люминесцентные, а потом куртку, сказала «не падай в курке», тебе не стыдно? Я понимаю, что это Куршевель, мы проходили это лет 12 назад. Но Оля Бузова, которая тебе помогла… Мне стыдно за тебя Клава, реально стыдно. Я думал, что ты крутая девчонка, а ты, оказывается, мелочная, - заявил певец.

Фото: instagram Димы Билана

Ранее об Ольге Бузовой, отдыхающей с Клавой Кокой высказалась Ксения Собчак.

- Я не понимаю, в чем счастье приехать в горы и с трех часов уже бухать в говнище в каком-нибудь «Le Cap Horn», - заявила Ксения.

Ранее знаменитости Ольга Бузова и Клава Кока показывали фото и видео с совместного отдыха. Девушки катались на сноуборде и горных лыжах, а также веселились в ресторане «Le Cap Horn», танцевали и пели караоке.

Сама Клава Кока ответила на обвинения подписчиков, опубликовав сторис в instagram.

Клава Кока ответила соим подписчикам на обинения. instagram Клавы Коки

- Почему люди думают, что если мы веселимся, то мы обязательно пьяные или под чем-то? А что если это искренние эмоции, радость или мы просто прикалываемся…, - написала звезда лейбла Black Star.

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