Мария Погребняк осудила действия Эвелины Бледанс Фото: Борис КУДРЯВОВ

Скандал между Эвелиной Бледанс и Марией Погребняк набирает обороты. Известная актриса публично высмеяла и осудила жену футболиста Павла Погребняка за надутые губы, сравнив ее фото до и после пластических операций.

- Вот зачем? Была ведь такая прехорошенькая. Девочки, разве Бог не лучший скульптор?! Зачем перекраивать то, что подарил Создатель? Еще и злиться, что вас называют «сделанными как под копирку»?! - подписала фото Марии Эвелина в своих соцсетях.

В ответ на это Мария Погребняк подметила, что актриса и телеведущая просто ей завидует и предложила поделиться с Бледанс номером своего пластического хирурга.

Эвелина Бледанс обнародовала фото Марии Погребняк до и после пластики. Фото: соцсети

- Машенька, мое лицо – секс-символ эпохи, зачем мне твой хирург для пластиковых лиц? - последовал ответ Эвелины.

Горячая перепалка длилась в соцсетях несколько дней. К ней подключились тысячи пользователей сети. Погребняк заявила, что с подачи Бледанс подверглась жесткой травле, и обвинила телеведущую в том, что она подает поклонникам плохой пример.

- Дорогие друзья! Буквально на днях мое фото выложили в социальные сети, с призывом обсудить разницу между тем, как я выглядела тогда и сейчас. А если говорить точнее, с призывом обсудить мою внешность. Обсуждать внешность девушки публично в 2023 году – это само по себе дико и является буллингом. 80 % суицидов подростков и взрослых происходит на почве буллинга и травли! Я смогу справиться с этим наплывом бурного обсуждения моей внешности в соцсетях, но не факт, что условная девочка-подросток, чьи одноклассники, посмотрев на подобный пример, решат, что буллинг – это приемлемо, сможет выдержать подобное давление. Я думаю, что всем, у кого есть какое-то влияние на аудиторию в соцсетях, стоит задумываться, какие последствия могут быть у их поступков. Эвелина, будешь извиняться перед всей страной! - обратилась к актрисе Мария Погребняк.

Эвелина Бледанс считает, что нужно вдохновлять людей, показывая им натуральную красоту. Фото: соцсети

Эвелину Бледанс возмутили такие обвинения, и она выступила с ответной речью.

- Мой силиконовый оппонент никак не может успокоиться, и вновь нападает. Выдвинута теория буллинга, с самыми страшными последствиями. А я считаю, подростки как раз не будут умирать от суицида, если будут принимать себя такими, какие они есть, а не чувствовать себя ущербными на фоне пластиковых красоток. Ведь большая часть населения России не может себе позволить делать дорогостоящие пластические операции! Они вынуждены пользоваться услугами сомнительных «врачей», которые в лучшем случае просто портят лица, а некоторые случаи кончаются сложными медицинскими осложнениями и даже летальным исходом. Так разве не лучше мотивировать молодежь гордиться тем, что имеешь?! Любить и уважать себя за человеческие качества и радоваться внешности, а не копировать кого-то, кого (часто по ошибке) они считают кумиром, - говорит Бледанс.

Мария Погребняк уверена, что Бледанс подает поклонникам плохой пример. Фото: соцсети

Напомним, конфликт между знаменитостями разгорелся на шоу «Новые звезды в Африке», в котором они обе приняли участие. По правилам проекта, десяти звездным участникам не только придется выживать в дикой саванне, но и зарабатывать себе на еду и кухонную утварь. Победитель шоу получит пять миллионов рублей. Проект стартовал на ТНТ с 12 марта. Его ведущими стали Михаил Галустян и лучшая подруга Марии Погребняк Ольга Бузова.

Стоит отметить, что певица и блогер дружат уже больше 10 лет. По сей день они считают друг друга самыми близкими людьми и делятся признаниями в любви в социальных сетях. В интервью «КП-Екатеринбург» Мария Погребняк признавалась, что никому в своей жизни не доверяет так, как Бузовой.

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