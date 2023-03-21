Похудела до неузнаваемости: что стало с экс-участницей «Уральских пельменей» Стефанией-Марьяной Гурской

Стефания сильно похудела и теперь хвастается внешним видом, называя себя «сексапилочкой» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стефания-Марьяна Гурская пришла в «Уральские пельмени» в 2013 году и полюбилась зрителям благодаря огненной харизме и запоминающемуся говору. Актриса играла и сексуальных «чикуль», и чопорных жен. А в роли супругов чаще всего выступали Дмитрий Брекоткин и Андрей Рожков. Но спустя два года Стефания вдруг покинула проект, заявив, что уходит в никуда, и на несколько лет пропала с телеэкранов. Рассказываем, как живет и чем сейчас занимается Стефания-Марьяна Гурская.

В «Уральских пельменях» Стефания полюбилась зрителям своей харизмой. Фото: соцсети актрисы

ПУТЬ К ПОПУЛЯРНОСТИ

Сейчас актрисе 31 год. По национальности она – полька. Стефания родилась 9 января в 1992 года во Львове, но детство провела в городе Каменск-Уральском в Свердловской области, куда вскоре после ее рождения перебралась ее семья. В 2009 году будущая звезда переехала в Екатеринбург. Пока училась в институте, играла в команде КВН «Голоса», в которой также были Евгений Кулик, Илья Орлов, Сергей Фархутдинов и другие юмористы.

О первых сборах на фестиваль КиВиН в Сочи актриса до сих пор вспоминает с особой ностальгией.

В КВН Стефания играла вместе с Евгением Куликом. Фото: соцсети

- Денег, чтобы поехать на фестиваль, не было. Собрали с мира по нитке на эту поездку. Мне было 19 лет, и мы отмечали мой день рождения в поезде. Мы пили, мы шутили. Даже не знаю, чего было больше. Я познакомилась со столькими прекрасными людьми. Очень скучаю по всем, - рассказывает актриса.

В 2012 году перед Стефанией открываются новые двери. Она принимает участие в шоу «МясорУПка», где ее замечают продюсеры «Уральских пельменей» и приглашают в команду. Многие зрители думали, что новенькой около сорока лет, хотя на тот момент девушке было всего 25 лет.

- Меня это жутко бесило (смеется). Но я понимаю, почему так происходит. Ведь я работала в коллективе, где все участники старше меня на 20-25 лет! Только представьте! И я играла там их жен. Конечно, люди будут воспринимать меня старше, - призналась она в интервью «КП-Екатеринбург».

Из «Уральских пельменях» Стефания ушла, потому что хотела развития и чего-то нового Фото: Алексей БУЛАТОВ

За два года актриса успевает полюбиться поклонникам юмористического шоу, но в 2015 году вдруг решает уйти в вольное плаванье.

- Были предположения, что я поссорилась с коллективом… Но я просто ушла, потому что поняла - это потолок. Как говорят: нужно избавиться от чего-то старого, чтобы пришло что-то новое. «Уральские пельмени» - очень высокий старт, но всегда нужно двигаться и развиваться дальше, - рассказывала про свой уход Гурская.

Стефания с мужем Сергеем. Фото: соцсети

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ШОУ

Практически сразу после ухода из «Уральских пельменей» Стефанию пригласили сниматься в сериале. Она сыграла подружку главной героини в проекте «Гражданский брак» на ТНТ. Пока это ее единственная роль в кино.

Несколько лет Стефания вместе с мужем Сергеем жила в Москве. Будущего супруга она встретила еще во времена КВН.

- Сперва просто дружили, а потом стали встречаться. Он первый начал за мной ухаживать, но все было взаимно, - улыбается Стефания.

Стефания-Марьяна Гурская (на фото в центре в серебристом платье) теперь играет в театре. Фото: соцсети

Сергей – успешный архитектор. В Екатеринбурге он проектировал несколько баров, а также аэропорт в Перми.

Весной 2021 года актриса резко пропадает из всех соцсетей. Больше года о том, как живет бывшая участница «Уральских пельменей», ничего не было известно, но в сентябре 2022 года Стефания-Марьяна неожиданно вернулась на просторы интернета.

Стефания сильно похудела и снова стала брюнеткой. Фото: соцсети

За это время актриса заметно похудела, отрастила шикарные длинные волосы, стала брюнеткой и перебралась с мужем в Екатеринбург. Здесь Стефания-Марьяна играет в местном театре «Турдус». В ноябре 2022 года юмористка дебютировала в спектакле «Секс в большом баре».

В своих соцсетях актриса нередко публикует красивые фото и гордо называет себя «сексапилочкой». Частенько Стефания-Марьяна Гурская вспоминает и об «Уральских пельменях» и публикует видео номера со своим участием.

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