«Ты что-то попутала, девочка?!»: Мария Погребняк довела до слез Эвелину Бледанс

Бледанс обвинила Погребняк в дерзости и лицемерии. Фото: соцсети

Мария Погребняк и Эвелиной Бледанс буквально возненавидели друг друга, став соперницами на экстремальном шоу «Новые звезды в Африке». Актриса и телеведущая обвинила жену футболиста Павла Погребняка в лицемерии. По мнению Бледанс, Мария некрасиво повела себя на шоу, начав собирать коалиции против других участников. Претензии вышли за рамки проекта, и актриса высмеяла внешность Погребняк из-за пластики лица.

- Вот зачем? Была ведь такая прехорошенькая. Зачем перекраивать то, что подарил Создатель? Еще и злиться, что вас называют «сделанными как под копирку»?! Я бы никогда не обсуждала внешность человека, если бы он не сделал больно моим близким, - заявила Бледанс.

Мария Погребняк не привыкла терпеть дерзость по отношению к себе. Фото: соцсети

Погребняк в свою очередь ответила, что давно научилась справляться с буллингом и травлей, но обвинила телеведущую в том, что она подает поклонникам плохой пример.

- Обсуждать внешность девушки публично в 2023 году – это само по себе дико и является буллингом. 80 % суицидов подростков и взрослых происходит на почве буллинга и травли! Я думаю, что всем, у кого есть какое-то влияние на аудиторию в соцсетях, стоит задумываться, какие последствия могут быть у их поступков. Эвелина, будешь извиняться перед всей страной! - обратилась к актрисе Мария Погребняк.

Помириться участницы популярного проекта так и не смогли.

- Я – пацанка, и со мной так общаться нельзя. Так что мы еще посмотрим, кто кого разнесет, - заявила Погребняк на шоу.

Эвелина Бледанс заявила, что Мария Погребняк некрасиво повела себя на шоу. Фото: соцсети

- Девочка, ты что-то попутала, похоже?! Ты как разговариваешь?! Ты что творишь на проекте?! Я на 20 лет тебя старше!!! Тон свой приблатненный прибери! Все войнушки со мной разводишь, а, может, прислушаешься, я же тебе в матери гожусь!!! – ответила на дерзость Бледанс.

Во втором выпуске «Новых звезд в Африке» против Бледанс проголосовали пять человек. Звезда «Одна за всех» обвинила жену футболиста в том, что она настроила участников против нее и расплакалась, не выдержав эмоций.

- Я очень устала сегодня. Я шла ко всем с добром, но, видимо, не той дорогой шла. Я думаю, это будет одним из худших воспоминаний в моей жизни. Я не понимаю, чем я заслужила такое отношение, - сказала Эвелина в слезах.

Мария Погребняк и Эвелина Бледанс сошлись в финальном конкурсе навылет. Фото: соцсети

Однако и Мария Погребняк оказалась в номинации на вылет. Соперницы схлестнулись в финальном испытании, в котором им без помощи рук пришлось есть клубнику из куба с мухами. Победу одержала Погребняк.

- И все-таки я верю, что, несмотря на то, что мои коллеги по лагерю достаточно жестко приняли мои наставления, результат от того, что я посеяла, все равно будет. И если не сами участники, то хотя бы молодые зрители сделают для себя выводы и обязательно станут лучше. Ведь это, так или иначе, остается конечной целью шоу, - сказала Бледанс, покидая шоу.

- Слова ничего не значат, доказывайте свою правоту и отношение поступками, - поставила точку в споре Погребняк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Меня послали»: разгневанная Клава Кока пожаловалась на нахамивших ей врачей. Клаве Коке нагрубили в больнице и не захотели ее принимать (подробнее)

«Не играю с мужем в "мамочку"»: звезда «Уральских пельменей» рассказала о жизни с богатым супругом. Звезда «Уральских пельменей» Илана рассказала о семейной жизни с бизнесменом Дмитрием Дылдиным (подробнее)

«Не ведитесь на провокации!»: актриса «СашаТаня» раскрыла правду об опасных кастингах. Звезда сериала «СашаТаня» Алина Ланина раскрыла тайны актерской жизни и рассказала об опасных кастингах (подробнее)

Эвелина Бледанс высмеяла Марию Погребняк из-за пластики лица: подробности громкого скандала. Эвелина Бледанс высмеяла Марию Погребняк из-за пухлых губ и пластики лица (подробнее)