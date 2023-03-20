«Меня послали»: разгневанная Клава Кока пожаловалась на нахамивших ей врачей

Клаву Коку возмутило отношение сотрудников больницы Фото: Иван МАКЕЕВ

Звезду Black Star Клаву Коку возмутило хамство в одной из клиник Москвы. Певица записалась на гастроскопию, которую старается проходить раз в год, чтобы поддерживать свое здоровье. Но в этот раз попасть на прием она не смогла.

- В клинике в системе «оказалась ошибка», и врач просто сказал, что не будет меня принимать, потому что у него через 15 минут новый пациент, хотя я пришла вовремя. Он сказал: «Не знаю, кто вас так записал, мне нужно полчаса, это не моя проблема». И в регистратуре меня тоже послали, как будто это я накосячила, а не они, - рассказала Клава Кока.

Исполнительница была очень расстроенная и злая, так как, во-первых, специально готовилась к этой процедуре, а во-вторых, не ожидала, что с ней так грубо будут общаться.

- Если честно, меня пипец бомбит, я специально ничего не ела, плюс у меня вообще найти время в расписании – это нереально. Вы просто не видели лицо этого врача, он сложил руки и такой король планеты. Ну, объективно, мог бы и задержать следующего пациента, да и глотать трубку - это не полчаса, это минут 10, мы бы даже так успели. Я, кстати, была пипец вежливая зайка, не стала с ними ругаться, но вот вам пожалуюсь. Могла бы сделать жесткую анти-рекламу клинике, ну лан, им повезло, что я светлячок, - поделилась исполнительница со своими подписчиками.

Напомним, недавно Клава Кока трогательно поздравила свою маму с днем рождения и подарила ей часы Gucci за 200 тысяч. А позднее автор хита «Покинула чат» поделилась еще одной радостной новостью – она покупает квартиру своей семье.

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