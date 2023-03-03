Певец редко делится откровениями Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Певец и музыкант Владимир Пресняков получил награду на национальной музыкальной премии «Виктория» в номинации «Певец года». Исполнитель поделился впечатлениями и признался, что для него в последнее время очень важны подобного рода награды и поддержка аудитории.

- Неожиданно и приятно. В последнее время я гораздо чаще стал получать различные награды. Раньше не думал об этом. Концерты, гастроли, награды, конечно, бывали, но сейчас мне очень приятно видеть, как за меня болеют зрители и наше музыкальное сообщество, мои друзья-музыканты. Спасибо всем за признание. Я очень это ценю, - обращается к поклонникам Пресняков.

Такие откровения для певца – большая редкость. Обычно он немногословен – редко дает интервью, а свои эмоции и подробности личной жизни предпочитает оставлять для близкого круга. Однако поклонники Владимира Преснякова все же могут увидеть на его страничках в социальных сетях признания в любви к супруге Наталье Подольской, трогательные видео с сыновьями и важные события в карьере певца.

Не так давно Владимир Пресняков объявил о том, что стал наставником в новом сезоне проекта «Голос» и рассказал, по каким критериям будет отбирать участников.

Ранее Наталья Подольская сделала важное заявление, опровергнув слухи о том, что именно из-за нее Пресняков развелся с Орбакайте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Он знает и смеется надо мной»: солистка «Винтаж» Анна Плетнева – о влюбленности во Владимира Преснякова. Солистка «Винтаж» Анна Плетнева рассказала, как Владимир Пресняков отреагировал на ее признание в любви (подробнее)

Вот так совпадение: на кого из «мультяшек» похожи Клава Кока и уральские звезды. Сравниваем знаменитостей и культовых персонажей мультфильмов (подробнее)

Выглядела старше: звезда «Уральских пельменей» Илана изменилась до неузнаваемости за годы участия в шоу. Смотрим архивные фото знаменитости (подробнее)

Часы Rolex и авто за 2,5 млн: что Клава Кока и уральские звезды дарят своим мужчинам. Клава Кока, звезда «Уральских пельменей» и победительница «Холостяка» Яна Сапета рассказали, сколько тратят на подарки мужчинам (подробнее)

Звездная дочь Александра Малинина выходит замуж за британского богача: что известно о женихе. Дочь Александра Малинина выходит замуж за обеспеченного британца (подробнее)