Помолодела в 60 лет: жена Александра Малинина поделилась секретами красоты

Эмма Малинина не прибегает к подтяжкам и пластике. Фото: соцсети

Супруга Александра Малинина Эмма в свои 60 легко может похвастаться шикарным внешним видом: упругое и подтянутое тело, густые волосы и молодое лицо. Эмма Малинина – мать троих детей, врач-гинеколог, кандидат медицинских наук и владелица медицинской клиники в Мюнхене. Бизнесвумен знает все о женском здоровье и с удовольствием делится секретами красоты и молодости.

Супруга Александра Малинина Эмма может похвастаться упругим телом и шикарным внешним видом. Фото: соцсети

УМЕНИЕ БЫТЬ ЭЛЕГАНТНОЙ – НЕ ГЛАВНОЕ

Поклонники осыпают бизнесвумен комплиментами и просьбами поделиться о чудесных способах омоложения, стоит ей только выставить новое фото в свои соцсети. Последний пост – не исключение: на видеоролике жена исполнителя русских романсов в элегантном пальто прогуливается по одной из улочек в Мюнхене.

- Смотреть на вас одно удовольствие! Красивая, счастливая, талантливая в своем деле и шикарная женщина! Младшему поколению стоит поучиться у вас стилю, вкусу, образу жизни и тому, как потрясающе и молодо можно выглядеть в 60 лет, - пишут под постом поклонники.

По мнению Эммы Малининой, умение элегантно выглядеть красит любую женщину, но это далеко не главное. Фото: соцсети

По мнению бизнеследи, чувство стиля и умение элегантно выглядеть, безусловно, красит любую женщину, но это далеко не главное.

- Красиво взрослеть – взрослеть без болезней. Проблема быстрого старения, увядания – это в первую очередь вопрос здоровья, а не пресловутой эстетики. Хронические заболевания главное, от чего нам необходимо избавиться и взять под контроль. Я уже писала ранее, к 35-38 годам наступает переходный возраст, когда начинаются гормональные колебания, появляются первые признаки возрастных изменений. К этому времени нужно стараться подходить максимально подготовленным, - говорит Эмма Малина.

«Красивая женщина - это здоровая женщина», - уверена Эмма Малинина. Фото: соцсети

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Эмма Малинина открыто признается, что ей повезло с генетикой, поэтому ей не приходится прибегать к пластическим операциям, но чтобы сохранить природную красоту, бизнеследи приходится прилагать немало усилий.

- Залог успеха - правильное питание, режим сна, регулярные занятия спортом и умение управлять стрессом. Употребляйте в пищу много овощей и фруктов, мясо птицы, рыбу, яйца, орехи, бобы. Максимально снижайте потребление соли и сахара, а хлеб есть лучше только цельнозерновой, - рассказывает супруга Малинина. - В плане спорта для себя я остановилась на трех тренировках в неделю: одной интенсивной и двух с легкой растяжкой и нагрузкой - мне достаточно для поддержки мышц и фигуры.

«Противовозрастная терапия в руках каждой из нас», - считает бизнесвумен. Фото: соцсети

Жена исполнителя русских романсов также советует внимательно следить за своим здоровьем и регулярно сдавать анализы. Заботиться важно не только о физическом, но и о ментальном здоровье.

- Практикуйте медитации, не держите обид, избавляйтесь от токсичных отношений, научитесь говорить «нет». Тренируйте свой мозг! Не теряйте интерес к жизни, развивайтесь, учитесь чему-то новому, сохраняйте активность в сексуальной жизни, - перечисляет Эмма Малинина. -Согласитесь, такая противовозрастная терапия в руках каждой из нас. Без нее любая, даже самая гениальная, косметология или хирургия не помогут, это самообман. Настоящий антиэйдж – не борьба с морщинами, а борьба за сохранение функций организма на стабильно здоровом уровне в любом возрасте.

Эмма Малинина стала третьей женой певца из Екатеринбурга. Пара узаконила отношения 13 февраля 1990 года. У супругов трое детей и двое внуков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Похудела до неузнаваемости: что стало с экс-участницей «Уральских пельменей» Стефанией-Марьяной Гурской. Экс-участница «Уральских пельменей» Стефания-Марьяна Гурская похудела до неузнаваемости (подробнее)

Тратит на нее миллионы: как звездная дочь Александра Малинина живет с богатым британским женихом. Британский жених Устиньи Малининой подарил ей украшение за 1,5 миллиона (подробнее)

Выглядела старше: звезда «Уральских пельменей» Илана изменилась до неузнаваемости за годы участия в шоу. Смотрим архивные фото знаменитости (подробнее)

«Не ведитесь на провокации!»: актриса «СашаТаня» раскрыла правду об опасных кастингах. Звезда сериала «СашаТаня» Алина Ланина раскрыла тайны актерской жизни и рассказала об опасных кастингах (подробнее)

Эвелина Бледанс высмеяла Марию Погребняк из-за пластики лица: подробности громкого скандала. Эвелина Бледанс высмеяла Марию Погребняк из-за пухлых губ и пластики лица (подробнее)