«Это не пластика»: жена Александра Малинина раскрыла секрет молодости в 61 год

Эмма Малинина исполнился 61 год. Поклонники подозревают бизнесвумен в пластике. Фото: соцсети

Супруга Александра Малинина Эмма роскошно отметила свой день рождения. Бизнесвумен и матери троих детей исполнился 61 год. С самого утра известный певец буквально завалил любимую шикарными букетами цветов и дорогими подарками.

А вечером семья собралась в элитном ресторане в Лондоне, где сейчас живут дети Малининых. Яркими моментами празднования супруги поделились в своих соцсетях.

Александр Малинин трогательно поздравил жену с днем рождения. Фото: соцсети

- С днем рождения, любимая!!! Желаю тебе быть здоровой, веселой и радостной. Хочу, чтобы ты всегда была счастлива!!! Будь такой же прекрасной женой, замечательной матерью и успешной женщиной! Люблю тебя! - трогательно обратился к супруге Александр Малинин.

В комментариях под фотографиями с дня рождения подписчики осыпали Эмму Малинину комплиментами и просьбами поделиться, как ей удается сохранять свою молодость в 61 год.

Александр Малинин подарил любимой жене букеты с цветами и устроил сюрприз в дорогом ресторане. Фото: соцсети

- Эмма, вы просто прекрасно выглядите! Столько шарма, обаяния, женской мудрости и красоты в вас! Не перестаю удивляться, как вы так молодо и естественно выглядите. Посоветуйте пластического хирурга! - пишут поклонники.

Сама Эмма Малинина, будучи врачом-гинекологом и владелицей медицинской клиники в Мюнхене, знает все о женском здоровье и с удовольствием делится секретами красоты.

Дочь Эммы и Александра Малининых Устинья (на фото справа) поделилась редкими кадрами из детства десятилетней давности. По ним видно, что возраст не властен над бизнесвумен. Фото: соцсети

Мать троих детей открыто признается, что ей повезло с генетикой, но чтобы сохранить природную красоту, бизнеследи приходится прилагать немало усилий.

- Никакой пластики нет! - уверенно отвечает бизнесвумен. - Залог успеха - правильное питание, режим сна, регулярные занятия спортом и умение управлять стрессом. Красиво взрослеть – взрослеть без болезней. Проблема быстрого старения, увядания – это в первую очередь вопрос здоровья.

Ранее Эмма Малинина подробно рассказывала о правильном питании, занятиях спортом и о важности внимательно следить не только за физическим, но и ментальным здоровьем.

Эмма Малинина – мать троих детей, врач-гинеколог, кандидат медицинских наук и владелица медицинской клиники в Мюнхене. Фото: соцсети

- Противовозрастная терапия в руках каждой из нас. Без нее любая, даже самая гениальная, косметология или хирургия не помогут, это самообман. Настоящий антиэйдж – не борьба с морщинами, а борьба за сохранение функций организма на стабильно здоровом уровне в любом возрасте,- заключает бизнесвумен.

Напомним, Эмма Малинина стала третьей женой певца из Екатеринбурга. Пара узаконила отношения 13 февраля 1990 года. У супругов трое детей и двое внуков.

Супруга Александра Малинина считает, что важно держать в тонусе не только тело, но и мозг. Фото: соцсети

Недавно Александр и Эмма Малинины поздравляли свою дочь Устинью с помолвкой. Ней сделал предложение британец по имени Зак. Наследница исполнителя русских романсов около трех лет встречалась с молодым человеком.

Позднее стало известно, что замуж также выходит старшая дочь Кира. Ей сделал предложение руки и сердца американский бизнесмен.

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