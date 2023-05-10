Стеснение пропало: звезда «Мир! Дружба! Жвачка!» раскрыла, почему решилась на постельные сцены

Валентина Ляпина играет в кино с 10 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прошла презентация третьего сезона «Мир! Дружба! Жвачка!», который с 4 мая вышел на платформе PREMIER. Сериал рассказывает о нескольких подростках, росших в эпоху лихих 90-х. Исполнители главных ролей приехали в уральскую столицу в рамках турне, чтобы пообщаться с поклонниками.

В эксклюзивном интервью «КП-Екатеринбург» звезда сериала Валентина Лапина поделилась, как боролась со стеснением на съемках постельных сцен, почему «Мир! Дружба! Жвачка!» должен закончиться на третьем сезоне, а также рассказала, что помогло не бояться съемок с Евгением Цыгановым и Светланой Ходченковой.

После сложной роли Валентина поняла, что актерская профессия - это ее призвание Фото: Алексей БУЛАТОВ

«НИКАКИХ ПОСТЕЛЬНЫХ СЦЕН, И ТОЧКА!»

- Валя, ты впервые участвуешь в подобном туре по городам?

- В таком масштабном впервые. Обычно презентации фильмов и сериалов проходят в Москве и Питере. У нас в туре несколько городов. Это весело, интересно, но, честно говоря, я думала, что будет чуть легче. Ты хочешь показать зрителю взаимную любовь, но на это уходит много сил. Мы ходим на ТВ, радио, даем интервью, общаемся с поклонниками, делаем селфи… А дальше садимся в самолет и так по кругу.

- Правильно понимаю, что третий сезон – не последний. Как думаешь, на чем должна закончиться история?

- Всем зависит от наших авторов. Изначально каждый сезон писался, как последний. Если у авторов появляется потребность рассказать, что будет дальше, они это делают. По моим ощущениям, третий может быть завершающим. В каждом сезоне наши герои, если брать именно четверку «Братства крыши», росли от детей к подросткам, от подростков к молодежи. В третьем сезоне мы сталкиваемся со взрослой жизнью, к которой сначала оказываемся не готовы, а потом с головой погружаемся в нее. А дальше обычно начинается взрослая жизнь, много рутины, «бытовухи», того, что уже не кинематографично.

Актеры «Мир! Дружба! Жвачка!» приехали в Екатеринбург с премьерой сериала. Фото: PREMIER

- В новом сезоне у твоей героини появляется жених. Не отпугнет ли это фанатов вашей пары с героем Егора Губарева?

- Я думаю, что наши персонажи уже повзрослели и могут себе это позволить. Но наши герои все равно танцуют, обнимаются…Это даже в трейлере было показано. Поэтому, как и что сложится у наших героев, посмотрим…

- В сериале тебе приходилось сниматься в постельных сценах. Было ли какое-то стеснение?

- Во время съемок второго сезона мне было всего 17 лет, и я, конечно, очень сильно стеснялась. А раньше вообще говорила, что никогда не буду сниматься в постельных сценах, и точка. Теперь они у меня есть. Но я придерживаюсь принципа, что, во-первых, обнажение не должно быть полным, а, во-вторых, максимально уместным, красивым и художественным, без какого-то ухода в подробности. Для этого есть другой жанр кино (Улыбается).

«ИГРАТЬ В КИНО ЛУЧШЕ, ЧЕМ ПИТЬ ПИВО В ПОДЪЕЗДЕ»

- Ты с детства мечтала сниматься в кино или сначала не понимала, зачем тебе это нужно?

- Я начала сниматься в кино с 10 лет, но до 13 воспринимала это как кружок. У кого-то было рисование, у кого-то танцы, а у меня кино. Мне было очень весело и классно, я ведь пропускала школу (смеется). Но на самом деле, уроки не страдали, я все делала в перерывах между съемками.

В новом сезоне у героини Валентины появляется жених

В 13 лет я впервые получила главную роль в сериале «Чужая дочь». Она была очень сложной в эмоциональном и физическом плане. Я долго готовилась, столкнулась со всеми трудностями актерской профессии, но после этого тяжелого опыта поняла, что, не смотря ни на что, хочу этим заниматься.

- Говорят, дети, которые рано погружаются в профессию, лишены детства?

- Скажут так: играть в кино лучше, чем сидеть в подъезде и пить дешевое пиво, как происходит у большинства подростков в том возрасте, в котором я начала сниматься. От этого я получила гораздо больше опыта и понимания себя. В какой-то момент даже почувствовала, что мне неинтересно с моими одноклассниками. Потому что я уже начала думать о будущем, а они все еще были в детстве. Это не хорошо, и не плохо. У каждого свой опыт.

Не отрицаю, что у кого-то актерская профессия отбирает детство, но я все классно совмещала: у меня были и друзья, и какие-то хобби, и все этапы первой любви и разочарований.

Валентина Ляпина никогда не боялась сниматься в кино с опытными актерами Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Тебе когда-нибудь было страшно играть в проектах со звездными актерами, например, в сериале «Везет» с Евгением Цыгановым или Светланой Ходченковой?

- У меня никогда руки не трясутся. Скорее, наоборот, включается гиперответственность, потому что я не должна пасть в грязь лицом. Это крутая мотивация расти и становиться увереннее.

- А с кем из известных актеров больше всего бы хотела сыграть?

- Мне повезло, что я уже снялась со многими знаменитыми российскими актерами, и еще буду сниматься. Сейчас я готовлюсь к двум разным проектам с топовыми составами. Так что в российском кинематографе у меня нет такого: «Как бы я хотела сыграть с тем-то и с тем-то». Я понимаю, что это итак скоро будет (Улыбается).

А вот о съемках с зарубежными актерами пока приходится только мечтать. Есть актеры, которые служат для меня хорошим примером, с которыми мне бы хотелось пообщаться и поделиться мыслями о жизни. Например, Милли Бобби Браун. Она на год меня младше, но уже не только актриса, но и продюсер, у нее своя линейка косметики. Я стараюсь следовать ее примеру и переходить на подобный уровень.

Смотрите новые серии «Мир! Дружба! Жвачка!» на платформе PREMIER

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