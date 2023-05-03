«Юра Борисов – инопланетянин»: актеры «Мир! Дружба! Жвачка!» сделали неожиданное заявление о популярном актере

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В Екатеринбурге прошла премьера третьего сезона популярного сериала «Мир! Дружба! Жвачка!». Его показ стартует с 4 мая на платформе PREMIER. На премьеру сериала в уральскую столицу приехали исполнители главных ролей Егор Губарев (Санька), Валентина Ляпина (Женька), Егор Абрамов (Вовка) и Федор Рощин (Илюха). Актеры рассказали «КП-Екатеринбург» о том, почему третий сезон должен быть финальным, чем их поразил Юрий Борисов и как поменялось их представление о 90-х после съемок в сериале.

КОНЕЦ ИСТОРИИ

В центре сюжета четверо друзей, которые растут в период лихих 90-х, попадая в разные приключения и передряги. В третьем сезоне герои выпускаются из школы и вступают во взрослую жизнь.

Валентина Ляпина в сериале исполнила роль Жени Фото: Алексей БУЛАТОВ

- По моим ощущениям, третий сезон может быть завершающим, - признается «КП-Екатеринбург» Валентина Ляпина. - В каждом сезоне наши герои, если брать именно четверку «Братства крыши», росли от детей к подросткам, от подростков к молодежи. В третьем сезоне мы сталкиваемся со взрослой жизнью, к которой сначала оказываемся не готовы, а потом с головой погружаемся в нее. А дальше обычно начинается взрослая жизнь, много рутины, «бытовухи», того, что уже не кинематографично.

«У НАС ТОЖЕ БЫЛИ РЫНОК, РАЗБОРКИ И КАССЕТЫ»

Во время съемок в первом сезоне (они проходили в 2019 году) исполнителям главных ролей было по 15-16 лет, но погрузиться в события сериала им было нетрудно.

Егор Губарев, сыгравший в сериале Саньку, признался, что однажды в уличной драке ему сломали нос Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мне об эпохе 90-х много рассказывали родители: и про непростое время, и про малиновые пиджаки у местных авторитетов, и про дискотеки в клубах. Когда они посмотрели сериал, сказали, что все очень точно передано. Мои подростковые годы спокойными тоже не назовешь. Чего только не было: и нос в уличной драке ломали, до сих пор кривой, и от «ментов» с ребятами убегали, - рассказывает Егор Губарев.

А вот Егор Абрамов, судя по всему, об эпохе 90-х знает еще больше.

- Я родился и вырос в Туле. У нас 90-е только недавно прошли. У меня в детстве были музыкальные кассеты, а первый кнопочный телефон появился во втором классе. После детского садика я одевался на рынке, в примерочной на картонке стоял, - вспоминает Егор Абрамов.

«ЮРА БОРИСОВ – ИНОПЛАНЕТЯНИН»

Роль дяди главного героя Саньки Рябинина, который в сериале играет лидера группировки афганцев, исполнил один из самых популярных актеров в российском кинематографе Юрий Борисов. На премьеру в Екатеринбург он приехал. Но его коллеги с удовольствием поделились впечатлениями от совместных съемок с Борисовым.

- Да он же инопланетянин! - сходу говорит о сериальном дяде Егор Губарев. - Он очень необычный, сильный и крутой человек, нереальный как будто. Я бы его на пьедестал поставил, как пример мегаталантливого актера. Возможно, ему дали эту базу в театральной школе, но нельзя отрицать, что у него есть харизма и природное обаяние. Я мало таких людей знаю. На съемках мне удалось поговорить с ним и об актерском мастерстве, и о личном. Очень важный для меня разговор выдался, но не хочу об этом подробно рассказывать.

ЕСЛИ БЫ ПОПАЛИ В 90-Е…

Прожив несколько киношных лет в эпохе 90-х, Егор Абрамов не скрывает, что с удовольствием бы перенесся в прошлое на машине времени.

- Я бы купил доллары! А еще, наверное, сходил бы на концерт «Короля и Шута» и просто прочувствовал бы вот эту всю атмосферу, - улыбается Егор.

Егор Абрамов в сериале сыграл Вовку Фото: Алексей БУЛАТОВ

А вот Валентина Ляпина с уверенностью говорит, что ни за что на свете не хотела бы оказаться в 90-х в реальной жизни.

- Для того, чтобы прочувствовать атмосферу, мне хватило съемок и подготовки к ним. Я очень глубоко изучала эту тему, эту эпоху, этих людей. Там есть свои плюсы, но по сравнению с нашим временем, это была очень страшная эпоха, - заключила Валентина.

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