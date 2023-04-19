«Ни секунды не жалею»: Александр Самойленко объяснил, почему не стал сниматься в новых «Папиных дочках»

Александр Самойленко играл в «Папиных дочках» стоматолога Андрея Антонова Фото: Борис КУДРЯВОВ

С 13 апреля в Российский прокат выходит остросюжетный триллер «Зоськина заправка». Фильм рассказывает о девушке, которая мечтает об истинной любви, но когда ее мечта сбывается, попадает в большие неприятности. Главную героиню в картине играет звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер, а главного антигероя – Александр Самойленко.

Перед премьерой фильма в уральской столице актер рассказал «КП-Екатеринбург», почему ему нравятся роли злодеев, из-за чего не стал сниматься в новых «Папиных дочках», о дружбе с Андреем Леоновым и жизни с молодой женой.

«ЛЮБЛЮ ИГРАТЬ ЗЛОДЕЕВ»

- Александр, в фильме «Зоськина заправка» вы играете злодея. Почему решили согласиться?

- Мне предложил эту роль режиссер. История понравилась. К тому же я очень люблю играть отрицательных персонажей. Жизнь большая, и мне встречалось огромное количество людей. С некоторых из них интересно списывать черты и воплощать в своих злодеях.

Фото: кадр из фильма «Зоськина заправка»

- Главная героиня ищет любовь, но находит неприятности. С вами случалось, когда «побег» за любовью приводил к чему-то опасному?

- Слава богу, нет. Я – неромантичный человек, а довольно строгий, прагматичный и даже жесткий человек, поэтому не поддался бы чувствам и не стал бы жертвовать чем-либо ради любви.

- Какие у вас сложились отношения с Зоей Бербер?

- Зою я очень люблю и считаю, что она замечательная актриса. Мы уже снимались вместе и играли любовь. Нас многое связывает, она моя большая «подруженция», поэтому на съемках у нас была теплая и дружеская атмосфера.

- Какая у вас была самая запоминающая сцена?

- У нас в принципе были очень тяжелые съемки – все были ночными. А творить ночью, когда твой организм спит, очень тяжело и экстремально. Еще и сцены были такие напряженные – с лужами крови, драками и ранениями.

Актер признался, что никогда не считал проект «Папины дочки» любимым. Фото: кадр из сериала

«ПОДШУЧИВАЛ НАД АНДРЕЕМ ЛЕОНОВЫМ»

- В январе стартовали съемки новых «Папиных дочек». Почему вы не стали принимать участие в проекте?

- В самом начале мне позвонили продюсеры и спрашивали, хочу ли я сниматься. Я ответил: «Давайте сценарий, я его прочту, и будем разговаривать». На этом все закончилось. Больше звонков не было. Но я ни секунды не жалею, потому что этот проект никогда не был моим любимым. Так получилось, что я в нем снимался, и не более того.

- Вы ведь даже как-то говорили, что вам было стыдно в нем сниматься?

- Мне не то, чтобы было стыдно, просто, когда я пришел туда, у меня было четкое ощущение, что этот проект провальный. И мне до сих пор странно, что оказалось наоборот, но и сказать, что это было совсем плохо, наверное, не могу.

- А с Андреем Леоновым поддерживаете связь?

- Не так часто. Если увидимся, наверное, будем обниматься и целоваться. Мы расстались прекрасными друзьями, но в большей степени я общаюсь с Нонной Гришаевой, Таней Орловой, а больше особо ни с кем.

Александр Самойленко подшучивал над Андреем Леоновым во время съемок ситкома. Фото: кадр из сериала

- А как же вам с Андреем удалось создать на площадке дружескую химию? Зрители очень любили вашу парочку.

- Ну мы же профессионалы. Андрюша очень милый и приятный человек. Мы с ним делили одну гримерку. Я, конечно, издевался над ним, но в хорошем смысле, больше подтрунивал. Ему всегда было нужно учить много текста, и он листы А4 все время прятал куда-то в карманы, чтобы подглядывать. Я его называл «бельчонком» (Улыбается).

- У вас вообще много было «стыдных» для себя проектов? Что заставляло в них сниматься?

- Ой, да полно. Обычно ты не понимаешь, когда только врубаешься во что-то, что это ужас. Но, я думаю, что практически все актеры проходят через это. Это абсолютно нормально.

- Какие современные проекты в Российском кинематографе вы считаете удачными?

- Из тех вещей, в которых я снимался, могу выделить два проекта, за которые мне не стыдно: это картина Клима Шипенко «Салют-7» и сериал «Душегубы» Давида Ткебучава про витебского маньяка. А так я смотрю американское и скандинавское кино. Но, мне кажется, сейчас идет некий кризис в кинематографе, как в нашем, так и в зарубежном.

В следующем году Александру Самойленко исполнится 60 лет. У актера четверо детей и двое внуков. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

«ЖЕНА МЛАДШЕ МЕНЯ НА 22 ГОДА»

- Вы редко говорите о семейной жизни. Расскажите, как вы познакомились с супругой?

- Это было на детском фестивале в «Артеке». Наташа там работала. Она младше меня на 22 года, меня это никогда не смущало, да и ее, наверное, тоже, раз мы уже семь лет вместе. Сейчас у нас доченька Ева. Четыре годика скоро ей будет. Конечно, иногда проскальзывают моменты разницы поколений, разные взгляды на жизнь, но пока терплю ее… Чего уж делать (Смеется).

- У вас с Натальей есть какие-то фишки, помогающие сохранить счастливую семейную жизнь?

- Это очень тяжело для меня. Как я уже сказал, я не романтик, поэтому мне в этих вопросах приходится напрягать силу воли, чтобы сохранить отношения.

Александр с супругой Натальей и дочкой Евой Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А папа вы тоже строгий?

- До младшей дочки у меня было трое сыновей. Их я, конечно, учил дисциплине и как быть настоящими мужчинами. С Евочкой я не могу быть строгим, потому что она сразу плакать начинает. Она растет такой маленькой женщиной. Хоть и четырех еще нет, но у меня ощущение, что хоть завтра на подиум. С ней я стараюсь разговаривать помягче.

- В следующем году у вас будет юбилей. Что бы хотели обязательно успеть сделать до красивой даты?

- Я не живу от дат к датам. Все, что хочу, делаю. Для меня день рождение – это повод не посчитать года и сделать какие-то выводы, а собрать вокруг всех близких. Это самое главное.

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