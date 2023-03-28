Андрей Рожков о появлении «И-и-игоря»: «Бабушка будила меня в четыре утра и отправляла доить корову»

На знаменитый образ Андрея Вдохновила его бабушка. Фото: официальный сайт «Уральских пельменей». Фото: Алексей БУЛАТОВ

«И-и-и-игорь!». Все же помнят эту сценку из «Уральских пельменей»? Роль бабушки в ней исполняет неповторимый и любимый публикой Андрей Рожков. 28 марта он отмечает день рождения. Актеру исполняется 52 года. В честь праздника «КП-Екатеринбург» разузнала, за какие шалости Рожкова наказывали в школе, кто стал прообразом его знаменитой бабушки и, почему он больше не отмечает дни рождения с «Уральскими пельменями».

«НА ЮМОР ВДОХНОВЛЯЛА БАБУШКА»

- Андрей, у вас сегодня день рождения. Сколько вам будет? 20? 30? На какой возраст себя ощущаете?

- На 25! Вообще очень интересный возраст: исполняется 52, а ощущаю себя на 25. Видимо, пока не начались старческие болезни, чувствую себя молодым.

- Поговорим про ваше детство… С каким ярким воспоминанием оно у вас ассоциируется?

- Со школой и школьными друзьями в первую очередь. Мы постоянно что-то придумывали, какие-то сценки сочиняли, очень весело жили. До сих пор общаюсь со школьными друзьями. Недавно у нас был вечер встречи выпускников – отмечали 35-летие выпуска. Четыре химмашевские школы собрались в одном месте.

Андрей Рожков со старшей сестрой Светой и родителями Лилией Андреевной и Борисом Петровичем. Фото: из архива артиста

- Мама с папой у вас ведь на заводе работали?

- Мама была крановщицей, папа работал в кузнечном цехе оператором кузнечного манипулятора. Мама безмерно любила меня и баловала. Она показала мне на своем примере, что главное – любить ребенка, и тогда все будет хорошо. Папа научил меня быть настоящим мужиком: брал с собой на рыбалку, учил ездить на автомобиле, мы с ним постоянно что-то ремонтировали в гараже, строили дом в саду. В нашем гараже у него была своя наковальня, там всегда лежали молотки какие-то, приспособления для ковки, и я с ним часто там «зависал».

- Родители брали вас с собой на работу когда-нибудь?

- Мама никогда не брала, а папа приглашал несколько раз. Даже когда он перешел в автомобильный цех, давал мне прокатиться за рулем своей большой машины. Для меня оказаться на предприятии всегда было большим приключением. Наверное, поэтому я и выбрал профессию инженера-механика. И хоть я и стал артистом, меня до сих пор тянет на производство повозиться с какими-то механизмами. Во время кризиса среднего возраста я сомневался, тем ли я вообще занимаюсь. Но, благо, наша профессия позволяет почувствовать себя и электриком, и сварщиком, и алкашом, и бабушкой. На съемках моего сериала «Завод» у меня даже получилось впервые посидеть в кабине крана, точно такого же на котором работала мама.

Прообразом знаменитого образа Андрея Рожкова стала его бабушка. Фото: официальный сайт «Уральских пельменей»

- С бабушками вас в детстве часто оставляли?

- Бабушка по папе у нас рано ушла. О ней у меня сохранилось воспоминание, как она приезжала к нам в гости со вкусными пирожками. Бабушка по маме жила в Подмосковье. К ней мы ездили каждое лето на месяц или два. Пасли коров, косили сено, бегали на речку купаться, наслаждались деревенской жизнью.

- Вы от них переняли что-то, создавая образ знаменитой бабушки в «Уральских пельменях»?

- У меня была еще одна любимая бабушка Дуся – двоюродная, по маме. Она жила в маленькой деревне Белавино в Подмосковье – шесть коров на шесть дворов. Бабушка Дуся и стала прообразом моей бабули. Каждый день она вставала в четыре утра, гремела посудой, жарила какие-то блинчики и поднимала нас всех, потому что считала, что солнце встало, значит и нам пора. «Б-а-а-р-с-и-ка» у нее не было, зато была корова Зорька. Вот она нас и отправляла ее доить.

- В детстве мама или бабушка готовят всякие вкусности. Ваше любимое блюдо из детства?

- У нас в основном папа готовил, все время стряпал ароматные пирожки. А по субботам и воскресеньям с самого утра начинал кашеварить, готовил супы, жаркое с курицей, а мы просыпались от вкусного запаха из кухни.

Андрей Рожков рос самостоятельным и ответственным мальчиком, но шкодил и хулиганил от того не меньше. Фото: из архива артиста

«НАКАЗАЛИ ЗА ПАРОДИЮ НА УЧИТЕЛЕЙ»

- Андрей, вы в детстве были больше послушным ребенком или «шалунишкой»? Брекоткин вот со спичками баловался, даже сжег с пацанами что-то… мама его рассказывала.

- Нас воспитывала улица. Родители работали на заводе, иногда по две смены. Конечно, мы шалили и устраивали себе приключения во дворе: что-то поджигали, взрывали, бегали по гаражам и проваливались в сараи. При этом росли ответственными и самостоятельными детьми. Сами делали уроки, приходя из школы, сами выбирали спортивные секции и записывались в них.

- Вас пугали в детстве ремнем? Если да, то за что?

- Никогда не пугали, даже намека не было. В худшем случае родители могли серьезно поговорить со мной о том, что верно, а что неправильно. Когда мне было пять лет, мы с другом гуляли, я провалился в какую-то лужу и испачкал новую одежду. А с вещами тогда было туго. Я расплакался, боялся, что накажут, а мой лучший друг Эдик взял и тоже искупался в луже, чтобы меня поддержать. Вместе пошли домой грязные. Дома меня пожурили немножко. Родители понимали, что я не специально.

В школе Андрея Рожкова отругали за пародию на учителей. Фото: из архива артиста

- Дневник… больная тема для любого ребенка. В вашем дневнике чего было больше двоек, троек, четверок или пятерок?

- Школу я окончил на «4» и «5», был твердым ударником. А так всякие оценки были и двойки тоже. Мы использовали всякие ухищрения, мазали дневник свечкой или парафином, чтобы учительница не могла поставить двойку, бритвочкой соскабливали плохие оценки… (Улыбается).

- Самая серьезная шалость, которую вы учудили в школе?

- Самая серьезная шалость была у меня в девятом классе. Я организовал агитбригаду, которая показала пародию на наших учителей. Среди учеников она имела оглушительный успех, а вот учителям не понравилась. На следующий день у меня было шесть уроков, и меня на каждом вызывали к доске и показательно ставили двойку.

- В детстве вы как дни рождения отмечали?

- Они всегда были уютными и домашними. Приезжали родственники, приходили друзья, одноклассники, соседи. Подарков как таковых не было. Раньше мы любой ерунде были рады. Самый ценный подарок в детстве я получил, когда мне было семь лет. Я очень хотел танк на радиоуправлении, с трудом выпросил его у мамы, но в первый же день он у меня сломался. Как же мне тогда было обидно… Не передать словами.

Дни рождения Андрей Рожков (на фото с супругой Эльвирой и старшими сыновьями) отмечает с семьей. Фото: из архива артиста

«ПОКЛОННИЦА ПОРАЗИЛА ПОДАРКОМ»

- А сейчас вы уже много лет отмечаете дни рождения, занимаясь серфингом в Египте, верно? Вы туда уезжаете всей семьей? Как сложилась эта традиция?

- Скорее кайтингом. Это моя большая страсть. И так получается, что день рождения выпадает на период весенних каникул у детей, поэтому я использую момент, чтобы отдохнуть всей семьей, а Египет – один из доступных мест, куда можно всей семьей уехать. Немножко прогреемся, получим витамин «Д», которого у нас так не хватает.

- Какой подарок вас способен порадовать больше всего? Есть у вас свой топ самых необычных подарков, которые вы получали?

- Меня очень впечатляет, когда подарки делают своими руками, будь то самодельные игрушки или даже рисунок, подаренный ребенком. Самые любимые стоят в моем маленьком домашнем музее. Один из самых любимых подарков до сих пор – это самодельная матрешка с восемью моими образами в «Уральских пельменях». Это прямо супер-подарок, до сих пор хожу и удивляюсь, как такое можно было сделать.

Поклонница связала Андрею Рожкову и Вячеславу Мясникову куклы в виде их бабушек в «Уральских пельменях». Фото: кадр из видео; из архива артиста

А один раз мне подарили двух вязанных бабулек в виде наших со Славой образов в «Уральских пельменях». Слава увидел у меня этот подарок и сказал: «Я тоже такой хочу!». Тогда я связался с женщиной, которая мне их подарила, и попросил связать еще и для Славы. Через полтора месяца она подарила такой же комплект Вячеславу. Теперь у нас два одинаковых символичных подарка. Спасибо нашим любимым зрителям за такое трепетное отношение.

- Коллеги из «Уральских пельменей» поздравляют?

- Поздравляют, но сейчас в основном СМС-ками, кто-то видеопоздравления записывает. Слава Мясников в прошлом году мне песню написал. Раньше отмечали в коллективе, но слишком долго мы уже вместе и уже надоели друг другу. Итак часто встречаемся на съемках и гастролях, поэтому в остальное время стараемся друг от друга отдыхать.

- Чтобы хорошо выглядеть, надо делать что?

- Надо выключить соцсети и постоянно думать о чем-то позитивном, делать какие-то хорошие добрые дела. У человека должна быть внутренняя радость, которую бы он мог транслировать окружающим, потому что все болезни от нервов.

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