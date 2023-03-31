Вячеслав Мясников: «Храню мотоцикл "Урал" в память о папе»

Вячеслав Мясников с детства обожает ездить на мотоциклах. Фото: соцсети

Спрятав гитару в шкаф после очередных гастролей, он надевает кожанку, садится на мотоцикл и мчит, куда глаза глядят… Звезда «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников с детства неравнодушен к мотоциклам. Он нередко выбирается на мотопрогулки и признается, что для него нет ничего прекраснее, чем ехать с женой на хромированном железном коне, пока вокруг простираются живописные пейзажи, а в колонке играет любимая музыка. «КП-Екатеринбург» артист рассказал, как папа учил его кататься на первом мотоцикле, в какие курьезные случаи он попадал на дорогах и зачем подсадил на свое хобби жену.

Любовь к мотоциклам у Вячеслава проснулась благодаря папе Владимиру Прокопьевичу (на фото слева). Фото: из архива артиста

«ПЕРВЫЙ МОТОЦИКЛ ПОДАРИЛИ РОДИТЕЛИ»

43-летний Вячеслав Мясников родился и вырос в небольшом поселке Луговой в Ханты-мансийском автономном округе. Население там составляло всего 2500 тысячи человек.

- Единственным видом транспорта в поселке были мотоциклы. Их всегда покупали с коляской, но вместо нее ставили ящик, чтобы было удобно перевозить овощи, грибы, ягоды или какой-то деревенский инвентарь. Многие гоняли на «Иже» или «Восходе», но самым крутым считалось иметь «Урал». У нас в семье, как раз, был такой. Когда я был еще маленьким, папа сажал меня на бак этого мотоцикла и учил им управлять, - с улыбкой вспоминает Мясников.

Свой мотоцикл у Вячеслава появился в 12 лет. Фото: из архива артиста

А вот за руль своего первого «железного коня» будущий артист сел, когда ему исполнилось 12 лет. В один прекрасный день Слава пришел домой из школы и обнаружил во дворе дома новенький мотоцикл «Минск».

- Его мне подарили родители. Я чуть с ума не сошел от счастья. Я тогда учился в шестом классе. У многих сверстников уже были мотоциклы, и когда они на них ездили, остальные пускали слюни. Но я никогда ничего не выпрашивал у родителей. Наверное, папа с мамой сделали мне такой подарок, потому что я рос послушным и ответственным ребенком, не исполнял шалостей, за которые мне было бы стыдно, - улыбается Вячеслав.

«ГРЕЛ ДВИГАТЕЛЬ КИПЯТКОМ И ВРЕЗАЛСЯ В ЗАБОР»

Весил первый мотоцикл Вячеслава целый 101 килограмм! Поэтому папа будущего артиста Владимир Прокопьевич строго настрого запрещал сыну в случае падения поднимать железную махину самостоятельно.

Папа Вячеслава (на фото справа) всегда заботился о сыне и помогал ему учиться кататься на железном приятеле. Фото: из архива артиста

- Ездил на мотоцикле я поначалу плохо, поэтому и падал часто. Приходилось оставлять железного приятеля и бежать за папой, иногда через весь поселок, чтобы он мне его поднял. Еще одной трудностью тогда было то, что мотоцикл был для меня слишком высоким – ноги не дотягивались до земли. Чтобы я мог на него забраться, папа всегда ставил мотоцикл у забора. Причаливать мне, следовательно, приходилось там же. Периодически я в этот забор на скорости врезался и выбивал несколько штакетников, - вспоминает «уральский пельмень».

Заботился о своем железном приятеле Вячеслав, как подобает настоящему мотоциклисту.

- Летом я его постоянно протирал от пыли, красил, чтобы был, как новенький, а зимой постоянно поливал кипятком или отогревал паяльной лампой, чтобы он завелся в мороз -20, так как на «Минске» я ездил даже зимой, - вспоминает «уральский пельмень».

На любимом мотоцикле Вячеслав Мясников катался даже зимой. Фото: из архива артиста. Фото: из архива артиста

«ДЕТСКИЙ ВОСТОРГ И РОМАНТИКА»

Любимое с детства увлечение и по сей день взывает в душе артиста особенный трепет.

- Я не участвую в мотогонках. Катаюсь в свободное время в свое удовольствие. С друзьями мы нередко ездим на мотопрогулки. Впереди обычно едет ведущий, который задает темп колонне, никто никого не обгоняет. Вокруг красивые пейзажи, рядом с тобой твои друзья, любимая жена, играет музыка… Когда я еду на мотоцикле, всегда улыбаюсь как ребенок, просто потому что на душе хорошо, - говорит Вячеслав.

На любимое хобби Вячеслав вдохновил и свою жену Надежду. Супруги вместе уже 20 лет, а 18-ю годовщину свадьбы отметили, как раз, прогулкой на мотоциклах.

На свое хобби Вячеслав подсадил и супругу Надежду. Фото: из архива артиста

- Я позвал Надю на свидание. Мы были в Сочи. Я взял мотоцикл у друга в прокате. Мы покатались по Красной Поляне, устроили фотосессию. Это была прекрасная годовщина свадьбы, которая надолго запомнится. Надя мое увлечение полностью поддерживает. Это ведь такая романтика! - говорит Вячеслав Мясников.

Одним из любимых мотоциклов для звезды «Уральских пельменей» до сих пор остается старый-добрый «Урал».

- Моего папы уже нет. Но я сохранил его последний мотоцикл «Урал». Хочу отремонтировать его и превратить в настоящего мощного красавца, в память о папе, - рассказывает артист.

Поездки на мотоцикле вызывают у супругов Мясниковых приятный трепет в душе и детский восторг. Фото: из архива артиста

Сейчас в гараже Вячеслава Мясникова стоит хромированный Harley-Davidson. Он стал первым городским мотоциклом артиста, который он приобрел самостоятельно.

- Он достаточно дорого стоил, поэтому я смог позволить себе его только, когда мне было 35 лет. Любые мотоциклы лучше обсуживать в течение года: менять масло, тормозную жидкость, проверять движок, чтобы кататься на них можно было как можно дольше. Что я и делаю, - рассказывает Мясников.

Ранее Вячеслав Мясников также рассказывал, как сделал своей жене предложение. Артист долго готовился к этому трепетному моменту и придумал оригинальную подачу.