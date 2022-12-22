Александр Пушной: «Мне стыдно, когда я перебарщиваю с кривляниями»

Александр Пушной начал вести свой YouTube-канал и еще больше ударился в музыку. Фото: из архива артиста

Музыкант и телеведущий Александр Пушной стал широко известен благодаря программам «Хорошие шутки» и «Галилео». Но в последнее годы он начал вести свой канал на YouTube и еще больше ударился в музыку. В уральской столице музыкант выступит 5 января. Перед концертом Александр Пушной рассказал «КП-Екатеринбург» о жизни с женой, закулисье «Галилео», на чем сейчас зарабатывает и что помогло ему пережить потерю родителей.

Александр Пушной прославился благодаря программе «Галилео». Фото: Кинопоиск

«ЗАРАБАТЫВАЮ ТАМ, ГДЕ ПЛАТЯТ»

- Александр, почему вы решили уйти на YouTube? Ваше шоу «Рок жив» набирает миллионы просмотров.

- Это была не моя идея. У меня вообще была другая мечта. Я создал YouTube-канал, начал записывать каверы и достиг миллиона подписчиков, друзья сказали, что мне обязательно нужно развивать канал. И год назад я взахлеб рассказывал им про основателя Pink Floyd Сида Барретта, и они предложили сделать про него видео на YouTube. Людям понравилось, и мы решили создать отдельное шоу. Теперь в шоу я рассказываю о группах, которые хорошо знаю сам и люблю с юношества: The Beatles, Queen, Rammstein и Metallica... Скоро у нас выйдет обзор на группу «Кино».

- А изначально у вас какая была мечта?

- Еще с 2004 года я хотел сделать шоу, в котором приглашенные артисты пели бы каверы. Тогда я каждое утро просыпался под песню группы «Корни» «Ты узнаешь ее». Она бы идеально подошла «Иванушкам International». Я практически договорился с правообладателями и предложил эту идею Андрею Григорьеву-Апполонову, но он ответил, что «Иванушки» за это не возьмутся, так как на это уйдет много времени. И эта идея улетела в мусорный ящик.

Александр Пушной и группа «Иванушки Internationa» на съемках программы «Большая разница». 28 ноября 2010 года Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

- YouTube приносит хороший заработок?

- Все, что я зарабатываю на YouTube, трачу на музыкальное оборудование, которое необходимо для съемок. К примеру, один съемочный день стоит примерно 800 тысяч рублей. Если в этот день я сниму две программы, то стоимость одной будет 400 тысяч, и даже две рекламные интеграции, встроенные в нее, не окупят мне этот выпуск. А, например, четыре выпуска я физически не смогу вывести, потому что устаю.

Поэтому за год я не заработал ничего. Меня это немножко расстроило, но с другой стороны я понимаю, что YouTube не является моим основным заработком. Я зарабатываю на другом.

- На чем сейчас зарабатывает Александр Пушной?

- Я зарабатываю деньги там, где мне платят за мою деятельность. Если это будет научно-популярная программа, то в качестве ведущего научно-популярной программы. Например, я уже четвертый сезон веду программу «Умный дом» на телеканале «Пятница!». Если меня приглашают сыграть какой-то концерт с каверами, то я зарабатываю как музыкант.

Сейчас Александр Пушной ведет передачу «Умный дом» на «Пятнице!» и программу на радио «Маяк». Фото: из архива артиста

«УБЕРИТЕ ЭТОГО КЛОУНА»

- Вам все еще пишут в комментариях, что выросли вместе с вами на «Галилео». Вам приятно, что вы чему-то детей научили?

- Мне приятно, что я ассоциируюсь у людей со знаниями, но в то же время иногда думаю, что взял на себя лишнюю ответственность, потому что иногда ко мне приходят ребята и говорят, что из-за меня пошли в институт на техническую специальность. Хотя если им это нравится, то я только рад.

- А были какие-то выпуски, за которые вам стыдно?

- Всегда за что-то бывает стыдно. Где-то ты оговорился, где-то что-то неправильно сказал. Мне чаще всего было стыдно, когда я перебарщивал с кривляниями. Они, скорее всего, на тот момент были некой защитной реакцией, как маска для любого юмориста, чтобы не быть слишком ранимым. Но где-то я с этим «перепетросянничал». Потому что когда на СТС только начали выходить выпуски «Галилео», зрители звонили и говорили: «Уберите этого клоуна». Мне самому до сих пор от этого тяжело, когда пересматриваю старые выпуски шоу.

Кадр из программы «Галилео». Фото: Кинопоиск

- Кого бы вы выделили как талантливых ведущих в России?

- Дмитрий Нагиев, Иван Ургант – одни из самых лучших ведущих. В число талантливых входят и ведущие Comedy Club, и все кавээнщики первого ряда. Я бы сказал, что хороший ведущий – этот тот человек, который умеет дарить людям праздник.

«С ЖЕНОЙ ПРОШЛИ ЧЕРЕЗ МНОГОЕ»

- С Татьяной Пушной вы женаты уже больше 24 лет? Как вы познакомились?

- На музыкальном фестивале я ставил аппаратуру для панков, а она рисовала им афиши. У нас достаточно обычная семья со всеми вытекающими: мы вместе решаем проблемы, иногда ругаемся. Конечно, нас очень сильно объединила тяжелая ситуация с родителями, потому что и у Тани умерли оба родителя, и у меня. И все это свалилось на наши плечи, так как мы оба были старшими в семье. Это было очень тяжелое испытание, которое мы прошли вдвоем.

Татьяна и Александр Пушные прожили вместе больше 24 лет. Фото: из архива артиста

- Вы говорили, что когда только познакомились, жили на 50 долларов в месяц. Как вы прожили этот период?

- Это было в 1999 году, когда мы переехали в Москву. Тогда нам это не казалось чем-то тяжелым. Мы были молоды, у нас не было ни детей, ни обязательств. Мы приходили с работы, покупали на ужин сосиски и квашеную капусту и при этом офигенно себя чувствовали. А сейчас есть деньги, есть возможность пойти к врачу, и ты ходишь и ноешь, что ты все время больной.

- У вас трое сыновей? Что главное в воспитании мальчишек?

- К сожалению, я не особенно занимаюсь их воспитанием. Подключаюсь только в экстренных ситуациях. Моя задача, чтобы дети были здоровы, сыты и не испытывали никаких проблем. Всем остальным занимается жена. Самое главное, чтобы мальчики видели, как папа относится к маме, как родители относятся к своим родителям.

- Что вам помогает быть счастливым?

- Умение жить сегодняшним днем. Когда моя мама лежала, и мы полностью обеспечивали ей уход, я ничего не делал. Жена предлагала мне куда-то поехать, а я отвечал, что пока не могу. Однажды она не выдержала и сказала: «То есть ты ждешь, когда она умрет, а потом начнешь жить?» Меня тогда так ошарашила эта мысль. Я понял, что проблемы и причины оставлять жизнь на потом найдутся всегда: будет не одно, так другое. Важно продолжать жить сегодняшним днем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Разыгрывал врачей скорой и влюблял в себя девчонок: «Уральские пельмени» рассказали о Сергее Светлакове. «Уральские пельмени» рассказали о Сергее Светлакове и поздравили его с 45-летним юбилеем (подробнее)

«Они бы не справились»: Евгений Кулик раскрыл, почему Урганта и Светлакова не позвали в «Елки-9». Создатель «Елки-9» Евгений Кулик раскрыл, почему в них нет Ивана Урганта и Сергея Светлакова (подробнее)

«Рядом с ним все цепенеют»: звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева - об Александре Маслякове. Актриса «Уральских пельменей» Ксения Корнева рассказала, как контроль Александра Маслякова влияет на КВН (подробнее)

Роман Курцын: «Упрашиваю фанаток признаваться мне в любви…». Роман Курцын рассказал, почему завидует Михаилу Галустяну, кто научил его быть настоящим мужчиной и какой трюк чуть не лишил его жизни (подробнее)