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11 мая 2023 14:18

«Есть только один критерий»: SHAMAN назвал требования к девушкам для своего нового клипа

Артиста SHAMAN атаковали 10 000 девушек, мечтающих попасть в его новый клип
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Выступление SHAMAN в Екатеринбурге собрало около 150 тысяч зрителей

Выступление SHAMAN в Екатеринбурге собрало около 150 тысяч зрителей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В День Победы SHAMAN выступил на праздничном концерте в Екатеринбурге. Выступление автора и исполнителя всенародно любимых хитов «Встанем» и «Я русский» собрало около 150 тысяч зрителей. В уральскую столицу Ярослав Дронов приехал с портретом прадеда на груди. Так он присоединился к акции Бессмертный полк, участниками которой ежегодно становятся миллионы россиян. Перед выходом на сцену артист рассказал «КП Екатеринбург» о семейных традициях на 9 Мая, отношениях с девятилетней дочкой и о том, что считает своим главным достижением.

Образ прадеда служит для Ярослава Дронова примером мужества

Образ прадеда служит для Ярослава Дронова примером мужества

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ОБРАЗ ПРАДЕДА СЛУЖИТ ПРИМЕРОМ»

- Ярослав, что для тебя значит День Победы?

- Сейчас я испытываю такие же эмоции, как в детстве. Петь начал в четыре года, а уже в пять-шесть, будучи участником детского вокального ансамбля, выступал на всех городских праздниках. И главным из них был День Победы. Торжественный концерт проходил на большом стадионе в родном Новомосковске. Вы не представляете, какой это восторг! Было и волнение, но главное — это вызывало самые светлые и искренние чувства. И вот, пока готовлюсь выйти на сцену в Историческом сквере Екатеринбурга, ощущаю себя тем самым ребенком — так переполняют эмоции. И бесконечная гордость за тех, кто защищал нашу страну не только на фронте, но и в глубоком тылу.

Ярослав (на фото справа) с пяти лет начал выступать на городских праздниках. Фото: из архива артиста

Ярослав (на фото справа) с пяти лет начал выступать на городских праздниках. Фото: из архива артиста

Здесь на Урале ковалось оружие Победы. Как поется в песне «у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей» — дни и ночи, падая от голода и усталости, жители региона выполняли приказ «Все для фронта! Все для Победы!». Сегодня утром все смотрели парад по телевизору. А ведь его главный участник, легендарный Т-34, он тоже, можно так сказать, ваш земляк — сошел с конвейера в Нижнем Тагиле. Мы должны это помнить.

Для Ярослава День Победы с самого детства - особенный праздник

Для Ярослава День Победы с самого детства - особенный праздник

- Тебе такое отношение привили родители или, может, бабушка с дедушкой?

- Это часть семейной традиции. Буквально каждый метр тульской земли, откуда я родом, дышит историей, а столица области гордо носит звание города-героя. Бабушка рассказывала мне про своего отца, Михаила. Он был призван в самом начале войны. Служил артиллеристом на Ленинградском фронте и оборонял нашу Северную столицу, которую враги хотели превратить в руины. Наверное поэтому и мне передалась такая любовь к этому красивому городу. Михаил Сергеевич Селедкин, так так его звали, пережил все ужасы Блокады Ленинграда вместе с его жителями. Им приходилось есть даже крыс, чтобы не умереть от голода. Победу он встретил младшим сержантом с медалями «За отвагу» и «За оборону Ленинграда». Образ прадеда вдохновляет меня и служит примером мужества.

- У тебя в семье есть какие-то традиции, связанные с праздником?

- Моя главная традиция в этот день — давать концерт. Раньше на майские всей семьей ездили на дачу, жарили шашлыки. Теперь, когда моих выступлений ждут в разных городах, тоже всегда отмечаю праздники в компании — зрителей и поклонников.

Зрители встретили артиста восторженными возгласами и аплодисментами. Фото: Фонд святой Екатерины

Зрители встретили артиста восторженными возгласами и аплодисментами. Фото: Фонд святой Екатерины

«ДОЧКА МНОЙ ГОРДИТСЯ»

- У тебя подрастает дочка Варя. Ты говорил, вы редко общаетесь. Как обычно проводите время вместе?

- К сожалению, особенность профессии. Нужно все и везде успеть, а с родными приходится общаться, как теперь модно говорить, «на удаленке». Через пару недель ей исполнится девять, уже взрослая, всё понимает. Конечно, скучаю и при встрече балую, чтобы компенсировать недостающее внимание — и развлечения, и сладкая вата… Но мы общаемся с ней и на серьезные темы. Каждый раз спрашиваю: «Кем ты себя видишь? Кем хочешь стать, когда вырастешь?» Считаю, что этот вопрос нужно задавать детям как можно раньше. Варюша пока определяется и пробует себя во многом: играет на фортепиано, поет, рисует, занимается танцами. Важно, чтобы она могла попробовать реализовать себя в разных направлениях и сама выбрала что-то по душе. Свой путь. Знаю по себе, поэтому не давлю, только помогаю. Что бы она ни решила, поддержу во всем.

- Дочка когда-нибудь была на твоих концертах? Что говорит о твоих песнях?

- Осенью я устроил подарок жителям Новомосковска, дал два концерта подряд. Пришли бабушка с дедушкой, родители и, конечно Варя с мамой. Она была в восторге. Даже спрашивать ничего не стал — просто почувствовал, что дочь мною гордится. Было очень волнительно и приятно выступать для них на той самой сцене, где я когда-то делал первые шаги.

«Дочку я готов поддерживать во всем», - говорит о восьмилетней Варваре Ярослав. Фото: из архива артиста

«Дочку я готов поддерживать во всем», - говорит о восьмилетней Варваре Ярослав. Фото: из архива артиста

- Понимаю, что для артиста любовь зрителя - главная награда. Но помимо нее что считаешь своей главной заслугой?

- Я всегда хотел быть не просто певцом. Сегодня голос есть, а завтра нет. Делом своей жизни считаю написание музыки и песен. Если вкладываешь в это душу, люди чувствуют искренность и творчество начинает жить независимо от тебя. Как произошло с песнями «Встанем», «Я русский», «Моя Россия» и другими, которые за минувший год пели тысячи людей по всей стране. Мне даже присылают видео, как их разучивают школьники на уроках музыки. Можно ли мечтать о большем признании? Надеюсь, что мои песни переживут меня.

SHAMAN объявил кастинг среди поклонниц для съемок нового клипа. За две недели заявки прислали 10 000 девушек

SHAMAN объявил кастинг среди поклонниц для съемок нового клипа. За две недели заявки прислали 10 000 девушек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«СПЕЦЭФФЕКТАМИ НИКОГО НЕ УДИВИШЬ»

- Ты объявил кастинг среди девушек перед съемками нового клипа. О чем он будет?

- Конечно, хочется раскрыть читателям «КП» все секреты, но давайте устроим сюрприз — и для тех, кто ждет новый клип, и для тех, кто в нем будет сниматься. В этот раз мы решили устроить открытый кастинг — за две недели пришло свыше 10 тысяч заявок. Мы уже отсмотрели большинство из них и смело могу сказать, что у нас в стране — самые красивые девушки на планете! Съемки решили устроить в Санкт-Петербурге, который, как уже сказал, я нежно люблю. И место будет соответствующее — передающее дух культурной столицы. Ждать осталось недолго, заветные слова «Камера! Мотор!» прозвучат уже 16 мая. А сам клип выйдет ближе к лету.

- А какими ты видишь героинь клипа?

- Критерий всего один — максимальная естественность, быть самими собой. Это же так прекрасно!

«Честность и искренность – это вечные ценности как для меня, так и для моего зрителя», - говорит SHAMAN. Фото: Фонд святой Екатерины

«Честность и искренность – это вечные ценности как для меня, так и для моего зрителя», - говорит SHAMAN. Фото: Фонд святой Екатерины

- А почему уже не первый раз выбор падает не на профессиональных актеров, а на поклонников?

- Только так можно добиться искренних эмоций. Для меня это очень важно. Все, что я делаю — делаю для людей, для поклонников и поклонниц моего творчества. Съемки — это всегда особая атмосфера, магия кино, или, в моем случае — шаманство. Да и зритель чувствует. Кого сегодня удивишь спецэффектами, крутыми декорациями? А честность, «настоящесть», искренность — всегда востребованны. Вечные ценности.

- Ты довольно близко общаешься с поклонниками. Можешь вспомнить какую-то мотивирующую историю или слова слушателя, которые тебя очень тронули и до сих пор вдохновляют?

- Я действительно всегда прислушиваюсь к поклонникам. Сейчас, конечно, стало меньше времени на прямое общение — встречи или разговоры в чатах, но я внимательно слежу за тем, что пишут и говорят. Не так давно один из зрителей подошел, чтобы подарить букет, и сказал, что отмечает на моем концерте день своего рождения. С тех пор на каждом сольном выступлении я спрашиваю, есть ли в зале именинники и специально для них пою песню.

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