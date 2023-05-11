«Есть только один критерий»: SHAMAN назвал требования к девушкам для своего нового клипа

Выступление SHAMAN в Екатеринбурге собрало около 150 тысяч зрителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В День Победы SHAMAN выступил на праздничном концерте в Екатеринбурге. Выступление автора и исполнителя всенародно любимых хитов «Встанем» и «Я русский» собрало около 150 тысяч зрителей. В уральскую столицу Ярослав Дронов приехал с портретом прадеда на груди. Так он присоединился к акции Бессмертный полк, участниками которой ежегодно становятся миллионы россиян. Перед выходом на сцену артист рассказал «КП Екатеринбург» о семейных традициях на 9 Мая, отношениях с девятилетней дочкой и о том, что считает своим главным достижением.

Образ прадеда служит для Ярослава Дронова примером мужества Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ОБРАЗ ПРАДЕДА СЛУЖИТ ПРИМЕРОМ»

- Ярослав, что для тебя значит День Победы?

- Сейчас я испытываю такие же эмоции, как в детстве. Петь начал в четыре года, а уже в пять-шесть, будучи участником детского вокального ансамбля, выступал на всех городских праздниках. И главным из них был День Победы. Торжественный концерт проходил на большом стадионе в родном Новомосковске. Вы не представляете, какой это восторг! Было и волнение, но главное — это вызывало самые светлые и искренние чувства. И вот, пока готовлюсь выйти на сцену в Историческом сквере Екатеринбурга, ощущаю себя тем самым ребенком — так переполняют эмоции. И бесконечная гордость за тех, кто защищал нашу страну не только на фронте, но и в глубоком тылу.

Ярослав (на фото справа) с пяти лет начал выступать на городских праздниках. Фото: из архива артиста

Здесь на Урале ковалось оружие Победы. Как поется в песне «у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей» — дни и ночи, падая от голода и усталости, жители региона выполняли приказ «Все для фронта! Все для Победы!». Сегодня утром все смотрели парад по телевизору. А ведь его главный участник, легендарный Т-34, он тоже, можно так сказать, ваш земляк — сошел с конвейера в Нижнем Тагиле. Мы должны это помнить.

Для Ярослава День Победы с самого детства - особенный праздник

- Тебе такое отношение привили родители или, может, бабушка с дедушкой?

- Это часть семейной традиции. Буквально каждый метр тульской земли, откуда я родом, дышит историей, а столица области гордо носит звание города-героя. Бабушка рассказывала мне про своего отца, Михаила. Он был призван в самом начале войны. Служил артиллеристом на Ленинградском фронте и оборонял нашу Северную столицу, которую враги хотели превратить в руины. Наверное поэтому и мне передалась такая любовь к этому красивому городу. Михаил Сергеевич Селедкин, так так его звали, пережил все ужасы Блокады Ленинграда вместе с его жителями. Им приходилось есть даже крыс, чтобы не умереть от голода. Победу он встретил младшим сержантом с медалями «За отвагу» и «За оборону Ленинграда». Образ прадеда вдохновляет меня и служит примером мужества.

- У тебя в семье есть какие-то традиции, связанные с праздником?

- Моя главная традиция в этот день — давать концерт. Раньше на майские всей семьей ездили на дачу, жарили шашлыки. Теперь, когда моих выступлений ждут в разных городах, тоже всегда отмечаю праздники в компании — зрителей и поклонников.

Зрители встретили артиста восторженными возгласами и аплодисментами. Фото: Фонд святой Екатерины

«ДОЧКА МНОЙ ГОРДИТСЯ»

- У тебя подрастает дочка Варя. Ты говорил, вы редко общаетесь. Как обычно проводите время вместе?

- К сожалению, особенность профессии. Нужно все и везде успеть, а с родными приходится общаться, как теперь модно говорить, «на удаленке». Через пару недель ей исполнится девять, уже взрослая, всё понимает. Конечно, скучаю и при встрече балую, чтобы компенсировать недостающее внимание — и развлечения, и сладкая вата… Но мы общаемся с ней и на серьезные темы. Каждый раз спрашиваю: «Кем ты себя видишь? Кем хочешь стать, когда вырастешь?» Считаю, что этот вопрос нужно задавать детям как можно раньше. Варюша пока определяется и пробует себя во многом: играет на фортепиано, поет, рисует, занимается танцами. Важно, чтобы она могла попробовать реализовать себя в разных направлениях и сама выбрала что-то по душе. Свой путь. Знаю по себе, поэтому не давлю, только помогаю. Что бы она ни решила, поддержу во всем.

- Дочка когда-нибудь была на твоих концертах? Что говорит о твоих песнях?

- Осенью я устроил подарок жителям Новомосковска, дал два концерта подряд. Пришли бабушка с дедушкой, родители и, конечно Варя с мамой. Она была в восторге. Даже спрашивать ничего не стал — просто почувствовал, что дочь мною гордится. Было очень волнительно и приятно выступать для них на той самой сцене, где я когда-то делал первые шаги.

«Дочку я готов поддерживать во всем», - говорит о восьмилетней Варваре Ярослав. Фото: из архива артиста

- Понимаю, что для артиста любовь зрителя - главная награда. Но помимо нее что считаешь своей главной заслугой?

- Я всегда хотел быть не просто певцом. Сегодня голос есть, а завтра нет. Делом своей жизни считаю написание музыки и песен. Если вкладываешь в это душу, люди чувствуют искренность и творчество начинает жить независимо от тебя. Как произошло с песнями «Встанем», «Я русский», «Моя Россия» и другими, которые за минувший год пели тысячи людей по всей стране. Мне даже присылают видео, как их разучивают школьники на уроках музыки. Можно ли мечтать о большем признании? Надеюсь, что мои песни переживут меня.

SHAMAN объявил кастинг среди поклонниц для съемок нового клипа. За две недели заявки прислали 10 000 девушек Фото: Алексей БУЛАТОВ

«СПЕЦЭФФЕКТАМИ НИКОГО НЕ УДИВИШЬ»

- Ты объявил кастинг среди девушек перед съемками нового клипа. О чем он будет?

- Конечно, хочется раскрыть читателям «КП» все секреты, но давайте устроим сюрприз — и для тех, кто ждет новый клип, и для тех, кто в нем будет сниматься. В этот раз мы решили устроить открытый кастинг — за две недели пришло свыше 10 тысяч заявок. Мы уже отсмотрели большинство из них и смело могу сказать, что у нас в стране — самые красивые девушки на планете! Съемки решили устроить в Санкт-Петербурге, который, как уже сказал, я нежно люблю. И место будет соответствующее — передающее дух культурной столицы. Ждать осталось недолго, заветные слова «Камера! Мотор!» прозвучат уже 16 мая. А сам клип выйдет ближе к лету.

- А какими ты видишь героинь клипа?

- Критерий всего один — максимальная естественность, быть самими собой. Это же так прекрасно!

«Честность и искренность – это вечные ценности как для меня, так и для моего зрителя», - говорит SHAMAN. Фото: Фонд святой Екатерины

- А почему уже не первый раз выбор падает не на профессиональных актеров, а на поклонников?

- Только так можно добиться искренних эмоций. Для меня это очень важно. Все, что я делаю — делаю для людей, для поклонников и поклонниц моего творчества. Съемки — это всегда особая атмосфера, магия кино, или, в моем случае — шаманство. Да и зритель чувствует. Кого сегодня удивишь спецэффектами, крутыми декорациями? А честность, «настоящесть», искренность — всегда востребованны. Вечные ценности.

- Ты довольно близко общаешься с поклонниками. Можешь вспомнить какую-то мотивирующую историю или слова слушателя, которые тебя очень тронули и до сих пор вдохновляют?

- Я действительно всегда прислушиваюсь к поклонникам. Сейчас, конечно, стало меньше времени на прямое общение — встречи или разговоры в чатах, но я внимательно слежу за тем, что пишут и говорят. Не так давно один из зрителей подошел, чтобы подарить букет, и сказал, что отмечает на моем концерте день своего рождения. С тех пор на каждом сольном выступлении я спрашиваю, есть ли в зале именинники и специально для них пою песню.