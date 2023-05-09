«Пережил блокаду Ленинграда и получил медаль "За отвагу"»: SHAMAN рассказал о прадеде, прошедшем Великую Отечественную войну

SHAMAN присоединился к акции «Бессмертный полк» в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

В День Победы автор и исполнитель всенародно любимых хитов SHAMAN присоединился к акции «Бессмертный полк» в Екатеринбурге. 9 мая Ярослав Дронов прилетел в уральскую столицу, чтобы выступить на праздничном концерте, который организовал Фонд святой Екатерины, и почтить память героев, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны.

В Историческом сквере города SHAMAN появился с портретом прадеда на груди. Он был призван артиллеристом в самом начале войны. Перед выступлением Ярослав рассказал «КП-Екатеринбург» о своем предке, пережившем блокаду Ленинграда.

- Его звали Михаил Сергеевич Селедкин. Хотя в нашей семье он всегда был дядей Мишей. Прадедушку призвали на войну 7 июля 1941 года, когда ему было 22 года. Он служил младшим сержантом-артиллеристом в 81 пушечной артиллерийской бригаде, защищал трехмиллионный город, который враги хотели стереть с лица земли, - рассказывает Ярослав.

Shaman рассказал «КП-Екатеринбург» о подвигах прадедушки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В годы Великой Отечественной войны прадедушка артиста был отправлен на Ленинградский фронт.

- Моя бабушка Галина Михайловна запомнила со слов отца, что в первую, самую страшную зиму блокады Ленинграда, 1941-1942 год, был такой жуткий холод, что, когда они собирались идти в атаку, шинели примерзали к земле, так что вставать было очень тяжело. Еще паредушка рассказывал о том, что пищи не хватало настолько, что приходилось есть даже крыс, чтобы не умереть от голода, - рассказывает SHAMAN.

Прадедушка артиста Михаил Селедкин получил медали «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». А после окончания Великой Отечественной войны прадед артиста SHAMAN всю жизнь проработал слесарем на Новомосковской ГРЭС.

Напомним, в этом году традиционное шествие «Бессмертного полка» было решено отменить. Он проходит по всей стране в новых форматах.

Кстати, приезжая на гастроли в Екатеринбург и другие города, Ярослав нередко общается с фанатами. «КП-Екатеринбург» уже рассказывала о том, как Shaman исполнил мечту незрячей пианистки и поклонника, который переводит его песни на язык жестов.