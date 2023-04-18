Акция проходит по всей России с 2013 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в 2023 году не состоится традиционное шествие «Бессмертный полк», которое ежегодно проходит в День Победы. Акцию в очном формате отменили по всей России. Вместо привычного шествия организаторы предлагают провести акцию в других форматах. Об этом на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» сообщила Сопредседатель Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

- «Бессмертный полк» в этом году в целях безопасности пройдет в других форматах. 9 мая – это праздник, основным акцентом этого дня являются портреты наших героев, защищавших Родину. Каждый может выбрать удобный для себя формат Бессмертного полка и рассказать о своем герое, разместив портрет ветерана на автомобиле, на одежде или бейдже, поменяв свой аватар в социальных сетях, и тогда лица героев весь праздничный день будут со своими потомками, за чье светлое будущее они сражались, - сказала Елена Цунаева.

Рассказываем, в каких форматах состоится акция.

Традиционное шествие в 2023 году отменили по всей России Фото: Алексей БУЛАТОВ

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ

Организаторы акции предлагают всем желающим почтить память предков, разместив портреты своих ветеранов и краткое описание их подвигов на задних или задних боковых стеклах автомобилей.

- Главное, разместить портреты ветеранов так, чтобы они не мешали обзору водителя, - предлагают организаторы акции.

Автор идеи и сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка России» Геннадий Иванов также уточнил, что к акции по желанию могут присоединиться и службы общественного транспорта, ведомства, ответственные за поддержание правопорядка, такси, службы грузовых перевозок, пожарной охраны, скорой медицинской помощи, жилищно-коммунального хозяйства и других организаций, использующих в своей деятельности транспортные средства.

Разместить фото героев семьи можно также на одежде. Красиво оформить их можно будет на официальном сайте акции polkrf.ru.

Организаторы акции предлагают всем желающим почтить память ветеранов, прикрепив их фото к одежде, автомобилю или постав в соцсетях вместо аватара Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОНЛАЙН-ФОРМАТ – О ГЕРОЯХ В ИСТОРИЯХ

Создатели «Бессмертного полка» также предлагают поменять аватар на фото ветеранов и в течение дня в социальных сетях делиться историями о предках, защищавших Родину.

- Нам важно помнить истории своих героев. Именно их мы передаем из поколения в поколение, именно они подтверждают историческую правду о Великой Отечественной войне, - отметила сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка России», депутат Государственной Думы РФ Елена Цунаева.

Истории о ветеранах, опубликованные с хэштегом #нашБессмертныйполк «Бессмертный полк России» разместит на своих интернет-ресурсах в течение года, а из фотографий празднования Дня Победы с этим хэштегом будет создан видеоколлаж.

Ранее акцию в очном формате отменяли из-за пандемии коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лица победителей, в том числе присланные в прошлые годы в проект «Бессмертный полк онлайн», 9 мая будут украшать экраны и медиа-фасады по всей стране, а на сайте polkrf.ru будет идти еще одна онлайн-акция.

- Уверен, что настроение праздника и гордость за героев наших семей обязательно будут с нами в День Победы, - резюмировал автор «Бессмертного полка» Геннадий Иванов.

К СЛОВУ

Общенародная акция «Бессмертный полк» впервые прошла 9 мая 2012 года в Томске, а в следующем году стала всероссийской. Организаторы ранее уже отменяли шествие из-за пандемии коронавируса.

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