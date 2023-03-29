Как отметить День Победы 9 мая в Екатеринбурге в 2023 году

Горожане активно участвуют в городских праздничных мероприятиях в честь Дня Победы.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В 2023 году состоится 78-я годовщина Дня Победы. Праздник особо почитаем в России. Как и в других городах страны, Екатеринбург встретит 9 Мая с размахом. В этот день традиционно проходит парад, праздничные концерты, акции памяти, а вечером горожане любуются впечатляющим фейерверком.
С 5 часов утра будут закрыты некоторые дорожные участки, по которым будет двигаться колонна техники для парада Победы. Движение автотранспорта по улицам, а также парковка на них будут закрыты по следующим улицам:
улица Окраинная, от улицы Палисадной до улицы Дорожной;
улица Палисадная, от улицы Окраинной до улицы 2-й Новосибирской;
улица Зенитчиков, от улицы Палисадной до улицы Братской;
улица Патриса Лумумбы, от улицы Братской до улицы Московской;
улица Московская, от улицы Патриса Лумумбы до проспекта Ленина;
пандусы транспортной развязки на улице Московской.
Ранним утром, около 8:00 – 9:00, жители Екатеринбурга посещают мемориалы, чтобы почтить память воинов и возложить к памятникам цветы.
В 10:00 начинается парад Победы на площади 1905 года.
Сразу после торжественного парада начинается акция «Бессмертный полк». Примерный график проведения шествия: 11:00 – 13:00.
На крупных экранах, закрепленных на площади 1905 года, идет трансляция парада Победы на Красной площади в Москве.
После этого в Историческом сквере Екатеринбурга начинается концерт детских коллективов «Мы внуки твои, Победа!».
Параллельно в парке Маяковского начинается праздничная программа: встреча ветеранов у памятника воинов-разведчиков – мотоциклистов, затем концерт от творческих объединений города.
С 19:00 начинается главный праздничный концерт в честь Дня Победы у Акватории Городского пруда в Историческом сквере.
В 22:00 начинается праздничный салют. Смотреть фейерверки можно в Акватории Городского пруда, в парке «Уралмаш» и Преображенском парке.
Точная программа будет опубликована ближе к самому мероприятию, информация на сайте обновляется.