Как отметить День Победы 9 мая в Екатеринбурге в 2023 году

Горожане активно участвуют в городских праздничных мероприятиях в честь Дня Победы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году состоится 78-я годовщина Дня Победы. Праздник особо почитаем в России. Как и в других городах страны, Екатеринбург встретит 9 Мая с размахом. В этот день традиционно проходит парад, праздничные концерты, акции памяти, а вечером горожане любуются впечатляющим фейерверком.

День Победы в Екатеринбурге 9 мая 2023 года: полная афиша мероприятий

С 5 часов утра будут закрыты некоторые дорожные участки, по которым будет двигаться колонна техники для парада Победы. Движение автотранспорта по улицам, а также парковка на них будут закрыты по следующим улицам:

улица Окраинная, от улицы Палисадной до улицы Дорожной;

улица Палисадная, от улицы Окраинной до улицы 2-й Новосибирской;

улица Зенитчиков, от улицы Палисадной до улицы Братской;

улица Патриса Лумумбы, от улицы Братской до улицы Московской;

улица Московская, от улицы Патриса Лумумбы до проспекта Ленина;

пандусы транспортной развязки на улице Московской.

Ранним утром, около 8:00 – 9:00, жители Екатеринбурга посещают мемориалы, чтобы почтить память воинов и возложить к памятникам цветы.

В 10:00 начинается парад Победы на площади 1905 года.

Сразу после торжественного парада начинается акция «Бессмертный полк». Примерный график проведения шествия: 11:00 – 13:00.

На крупных экранах, закрепленных на площади 1905 года, идет трансляция парада Победы на Красной площади в Москве.

После этого в Историческом сквере Екатеринбурга начинается концерт детских коллективов «Мы внуки твои, Победа!».

Параллельно в парке Маяковского начинается праздничная программа: встреча ветеранов у памятника воинов-разведчиков – мотоциклистов, затем концерт от творческих объединений города.

С 19:00 начинается главный праздничный концерт в честь Дня Победы у Акватории Городского пруда в Историческом сквере.

В 22:00 начинается праздничный салют. Смотреть фейерверки можно в Акватории Городского пруда, в парке «Уралмаш» и Преображенском парке.

Точная программа будет опубликована ближе к самому мероприятию, информация на сайте обновляется.