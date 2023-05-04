Роман Постовалов: «Уральские пельмени» прочтут редкие письма военных лет на концерте в День Победы

Роман Постовалов стал автором концертной программы на 9 Мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

9 мая вся страна отметит 78-ю годовщину Дня Победы. Автором концертной программы в Екатеринбурге стал актер «Уральских пельменей» Роман Постовалов. Перед важным событием Роман рассказал «КП-Екатеринбург» об особенностях концертной программы, на которой выступят Shaman, Владимир Пресняков, Наталья Подольская и «Уральские пельмени», а также о семейных традициях на 9 Мая.

«РАСКОПАЛИ НЕИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ»

- Роман, как автору номеров для «Уральских пельменей», какого было поменять амплуа?

- Очень интересно было попробовать себя в чем-то новом, но это и накладывает большую ответственность. Это первое мероприятие такого масштаба и значимости, которое я создаю. Но, когда Фонд святой Екатерины предложил мне этим заняться, я с удовольствием согласился. Для меня, как и для любого русского человека это очень значимая дата.

Концертную программу к 9 Мая создавали в течение нескольких месяцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Расскажите, что увидят на концерте зрители?

- Мы работали над программой на протяжении нескольких месяцев и старались сделать концерт максимально полезным и интересным для всех поколений. В архивах, в Музее истории Екатеринбурга и Музее военной истории мы раскопали много новой информации, в том числе писем фронтовиков. Я лично узнал много нового. Например, что во время Великой Отечественной войны Агния Барто получила токаря второго разряда на нашем заводе и несколько своих знаменитых стихотворений написала именно в Екатеринбурге.

- Коллеги из «Уральских пельменей» планируют принимать участие в программе празднования?

- Не буду раскрывать все карты, но в этом году мы решили, что в День Победы должны быть ребята из нашего коллектива. Они будут в другом амплуа, не в юмористическом. Они, как и другие артисты концерта, будут зачитывать стихи и редкие письма военных лет.

«Уральские пельмени»на Дне Победы в Екатеринбурге. Фото: Официальный сайт «Уральских пельменей»

- В этом году хедлайнерами концерта станут Shaman, Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Почему выбор пал на этих артистов? Вам лично чье творчество больше импонирует?

- Задача стояла сделать интересное мероприятие для как можно большего количества поколений. С Владимиром Пресняковым я знаком лично. Мы работали несколько раз. Моему возрасту и моему поколению больше импонирует его творчество. Если в машине заиграет его песня, я обязательно сделаю музыку погромче, и даже подпою. Shaman выстрелил – молодец. Но он для меня примерно то же, что и Niletto. Артист, который больше нравится молодому поколению.

«9 МАЯ У МЕНЯ СРАЗУ ДВА ПРАЗДНИКА»

- В вашей семье есть герои Великой отечественной войны?

- Мои дедушки с маминой и папиной стороны – это дети войны. А вот один из прадедов у меня награжден двумя медалями за отвагу. По рассказам мамы, когда она была маленькая, дедушка пришел с войны, и его сразу в Курганской области назначили председателем колхоза. Как и все ветераны Великой Отечественной войны, мой прадед никогда не любил говорить о том, что ему прошлось пережить.

Роман Постовалов пишет шутки и номера для «Уральских пельменей» Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В «Бессмертном полку» в новых форматах будете участвовать?

- Обычно всегда принимал участие. У нас это семейная традиция. В этом году, если успею, тоже подготовлюсь и сделаю портрет прадеда на футболку. Сейчас все мое внимание направлено на последние приготовления к программе.

- Какие еще в вашей семье есть традиции на 9 мая?

- Самая главная семейная традиция – праздновать день рождение моей супруги, так как она ребенок Дня Победы. Теща сходила на победное шествие по Химмашу и пошла рожать мою жену (Улыбается). Поэтому со всем уважением к этому празднику, но большая часть 9 Мая у меня обычно занимает день рождения жены. Но в этом году будет исключение.

- Сейчас вы, я так понимаю, активнее принимаете участие в жизни Екатеринбурга. Планируете ли присоединиться к созданию программы празднования 300-летия города?

- Очень бы хотелось. Есть несколько прекрасных идей. Несмотря на то, что я родом из Кургана, большую часть жизни провел в Екатеринбурге и ассоциирую себя с настоящим уральцем. У нас есть какая-то особенная атмосфера, которая объединяет людей. Хочется с уклоном на это сделать программу на 300-летние.