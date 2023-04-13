Лолита в «голых» лосинах и жаркие танцы Подольской: Владимир Пресняков с размахом отметил юбилей

Владимир Пресняков и Наталья подольская отметили 55-летние певца. Фото: соцсети

Владимир Пресняков с размахом отметил юбилей. 29 марта певцу исполнилось 55 лет. В день рождения его с самого утра трогательно поздравила Наталья Подольская, вынеся большой торт со свечками.

- С Днем рождения, лучший мужчина на свете! Мне с тобой повезло, - поцеловала мужа певица. – Будь здоров и счастлив! Пусть все вокруг будет интересно! Твоя семья тебя очень любит и гордится! Мы всегда рядом.

Поздравить Владимира Преснякова пришли его родители Владимир Пресняков-старший (на фото справа) и Елена Преснякова. Фото: соцсети

А вот торжественную часть празднования пришлось перенести аж на две недели.

- Сложно было собрать всех гостей в один день. Когда может Лариса Долина, не может Дима Маликов… Но в итоге выбрали день, удобный всем, - объясняла мама певца Елена Преснякова.

На юбилее у Владимира Преснякова собралась целая плеяда звезд. Поздравить артиста пришли Григорий Лепс, Сергей Мазаев, Юлиана Караулова, солист Uma2rman с супругой, ведущие Лера Кудрявцева и Регина Тодоренко и другие селебрити. Эффектными образами на вечере поразили Лариса Долина, придя в шикарном ярко-малиновом костюме, Полина Гагарина и Наталья Подольская в маленьких черных платьях и Лолита в обтягивающих полупрозрачных лосинах.

Лолита поразила эффектным образом. Фото: соцсети

Знаменитости много танцевали, пели друг с другом неожиданные дуэты и поздравляли именинника. Так, Владимир Пресняков, Сергей Мазаев и Владимир Кристовский спели хит «До свидания, мама!», а Лариса Долина и Наталья Подольская исполнили трек Уитни Хьюстон - I Always Love You.

Звездные гости много пели и танцевали. На фото слева направо: Евгения Береза, Лариса Долина, Наталья Подольская и Полина Гагарина. Фото: соцсети

Наталья Подольская и Регина Тодоренко не могли остановиться танцевать. Фото: соцсети

- Почему долгожданные встречи пролетают так быстро! Просто катастрофически не хватило времени насладиться вечером и общением с любимыми и дорогими людьми! Спасибо за любовь каждому и Вас, друзья! Вы – наше счастье, - написала в соцсетях после празднования Наталья Подольская.

Наталья подольская трогательно поздравила Владимира Преснякова с юбилеем. Фото: соцсети

Прийти на юбилей к сыну после перенесенных операций смог и Владимир Пресняков-старший. Заслуженному артисту России недавно удалили почку. Как рассказала «КП-Екатеринбург» Елена Преснякова, 77-летнеу композитору нужен постоянный уход, но он уже идет на поправку.

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