39-летний Павел Погребняк и 35-летняя Мария Погребняк начали встречаться 17 лет назад. Фото: соцсети

Слухи о разводе знаменитого футболиста Павла Погребняка и звезды экранов Марии Погребняк не на шутку всколыхнули общественность. Долгие годы отношения пары считались идеальными: супруги вместе уже 17 лет, объездили полмира, оба сделали успешную карьеру и воспитывают троих красавцев-сыновей. Однако в начале апреля 2023 года в сети появилась информация о том, что 39-летний нападающий и 35-летняя блогер и продюсер расстались и больше не живут вместе. «КП-Екатеринбург» разузнала, что на самом деле происходит в семье.

«ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»

- У нас с Пашей была первая и сильная любовь. Мы через многое прошли вместе. А сейчас у нас очень большая и крепкая семья, в которую входят не только мы и наши дети, но и наши родители, братья, сестры. Мы как одно большое целое. Вместе отмечаем праздники и всегда поддерживаем друг друга, - еще недавно рассказывала «КП-Екатеринбург» Мария Погребняк в честь годовщины свадьбы с мужем.

Мария и Павел были друг у друга первой любовью. Фото: соцсети

Супруги Погребняк познакомились еще в школе: Мария тогда училась в седьмом, а Павел – в десятом классе. В первую встречу будущая звезда футбола совершенно не впечатлил девушку и даже показался ей грубияном. Но спустя несколько встреч в общих компаниях, ночных звонков и ухаживаний сердце Марии растаяло, и она уже готова была пропускать учебу и ездить в другой город ради встреч с любимым.

После четырех лет отношений Мария и Павел обвенчались в 2006 году в Томске. Их родители не успели на торжество, так что влюбленные устроили праздник для двоих.

- Мы приехали в церковь на «жигулях» и пили шампанское из одноразовых стаканчиков. Зато чувствовали себя самыми счастливыми, - рассказывала в интервью «КП-Екатеринбург» известный продюсер.

Мария и Павел Погребняк воспитывают троих сыновей. Фото: соцсети

В 2009 году влюбленные поженились. Впереди пару ждали путешествия, рождение троих сыновей и успехи в карьере. При этом Мария не скрывает, что их «идеальная» семейная жизнь не обходилась без ревности, ссор и недопониманий.

- За 17 лет, конечно, были моменты, когда мы кричали: «Я подаю на развод и ухожу». Но потом остывали и понимали, что Маша без Паши, а Паша без Маши просто не могут быть, - рассказывала ранее Мария Погребняк.

«РЕВНОВАЛА К ТОП-МОДЕЛЯМ»

Самым тяжелым для супругов периодом было время, когда у пары появился первый ребенок. Марии тогда было всего 19 лет. Беременность протекала тяжело и блогер постоянно срывалась на супруга, а после рождения сына Мария поправилась на 30 килограмм, из-за чего жутко ревновала футболиста к красоткам-моделям.

После рождения второго ребенка Мария набрала вес и сильно переживала из-за этого. Только когда гормоны успокоились, ей удалось похудеть. Фото: соцсети

- Мы только приехали в Питер. Паша – молодой 23-летный, богатый спортсмен, ставший лучшим бомбардиром в «Зените», взявший кубок УЕФА. Рядом с ним тогда постоянно крутились высокие, стройные, роскошные топ-модели. Я очень ревновала и переживала. Особенно, когда за спиной шептались, мол, какой он и какая она. Один раз мы сидели в ресторане, и какая-то девушка подошла к моему мужу и говорит: «Ну что ты вот в этой нашел». А Паша меня очень поддерживал, уверял, что все обязательно придет в норму, говорил, что любит мои щечки, - вспоминала блогер.

Вскоре гормоны у молодой матери пришли в норму, спорт и правильное питание, наконец, помогли похудеть. А после рождения второго сына Мария, испугавшись превратиться в домохозяйку, начала развиваться как дизайнер, блогер и продюсер и превратилась в настоящую бизнес-леди. Тогда, по словам светской львицы, в семейной жизни пары наступила настоящая идиллия.

Супруги много путешествовали и вместе развивались. Фото: соцсети

- С Пашей мы стараемся ходить в какие-то необычные места, проводить время вдвоем. А иногда просто включаем наши любимые песни группы «Руки вверх», которые связывают всю нашу жизнь, особенно «18 мне уже» - ее я постоянно напевала Паше после своего совершеннолетия, - рассказывала ранее Мария Погребняк.

РАЗВОД ИЗ-ЗА ИЗМЕН?

В своих соцсетях Мария Погребняк нередко публиковала фото и видео с семейных праздников и романтических свиданий, на которых ее нежно обнимает супруг. Светская львица публично признавалась Павлу в любви и рассказывала подписчикам, что муж для нее самый близкий в жизни человек.

Последнее фото с супругом было опубликовано 1 сентября 2022 года. Фото: соцсети

Но вот уже больше семи месяцев поклонники пары не на шутку встревожены, ведь Мария перестала даже упоминать имя мужа в своих соцсетях. За последние месяцы она несколько раз отправлялась в отпуск с детьми, семьей, подругами, но, кажется, без Павла. Последнее фото с супругом было опубликовано 1 сентября 2022 года.

«Вы так давно не выкладывали фото с Павлом. Неужели, и правда, что-то случилось?», «Надеюсь, вы с Павлом все еще вместе. Такая красивая пара!», «Да разбежались они. Разве не видно?!», - спорят подписчики знаменитостей.

Масла в огонь подлили неожиданные слухи, распространившиеся в сети в начале апреля 2023 года.

Павел Погребняк отказался комментировать слухи о разводе. Фото: соцсети

Издание Starhit, сославшись на источник, сообщило о том, что после возвращения Марии Погребняк в Москву со съемок шоу «Новые звезды в Африке», супруги разругались и в результате решили разъехаться. Якобы, причиной для скандала стали известия об изменах футболиста.

«КП-Екатеринбург» удалось дозвониться до Павла Погребняка, но он от комментариев по этому поводу отказался. А вот Мария Погребняк поспешила опровергнуть слухи.

- Я никуда не переезжала, и Павел тоже. Живем мы вместе. Комментировать жизнь нашей семьи я больше не буду, - коротко ответила светская львица.

Мария Погребняк опровергла слухи о разводе и расставании с Павлом. Фото: соцсети

Напомним, в интервью «КП-Екатеринбург» Мария Погребняк признавалась, что не хотела бы знать об изменах.

- Ну а зачем знать? Не знаешь и спишь спокойно. Лично мне никто никогда не звонил и ничего не говорил. А сама я не буду копаться в этом во всем и что-то узнавать. Потом ведь нужно решать: либо устраивать скандал и прощать, либо уходить. Для меня это слишком геморройный путь. В любом случае женщина чувствует такие вещи. Ты же заешь человека, его привычки, поведение, ты смотришь ему в глаза и можешь прочитать, о чем он думает. Если у человека кто-то есть, об этом будут говорить его поступки, - рассказывала блогер.

В конце марта 2023 года в своих соцсетях блогер также сообщила, что не смогла бы простить измену и не допустила бы неуважительного отношения к себе.

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