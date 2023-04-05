Мария Погребняк раскрыла правду о разводе с футболистом Павлом Погребняком

Мария и Павел прожили вместе 17 лет. Фото: соцсети

Известный футболист Павел Погребняк и блогер Мария Погребняк вместе уже 17 лет. Супруги познакомились еще в школе и за годы семейной жизни объездили полмира, оба сделали успешную карьеру, а сейчас живут в Москве, воспитывая троих сыновей…

Именно такой информацией о жизни пары владела общественность до сегодняшнего дня, пока в сети не появились слухи о том, что Мария и Павел расстались. Якобы, после возвращения светской львицы в Москву со съемок шоу «Новые звезды в Африке», супруги скандалили из-за измен футболиста и в результате решили разъехаться.

Супруги воспитывают троих сыновей. Фото: соцсети

Однако сама Мария Погребняк ответила на слухи коротко и дерзко.

- Могу сказать, что никакого загородного дома, о котором пишут другие СМИ, у нас нет. Я никуда не переезжала, и Павел тоже. Живем мы вместе. Комментировать жизнь нашей семьи я больше не буду, - коротко ответила «КП-Екатеринбург» Мария Погребняк.

До Павла дозвониться к моменту публикации не удалось.

Поклонники тем временем давно подозревают, что у супругов не все в порядке:

- Мария, вы так давно не выкладывали фото с Павлом. Раньше хоть изредка рассказывали, как проводите время вместе. Неужели, и правда, что-то случилось? - пишут взволнованные фолловеры.

Поклонники пары также обеспокоены, что между супругами что-то случилось. Фото: соцсети

Ранее в интервью «КП-Екатеринбург» Мария признавалась, что за 17 лет супружеской жизни они с Павлом не раз хотели разводиться.

- Были моменты, когда мы кричали: «Я подаю на развод и ухожу», но потом остывали и понимали, что Маша без Паши, а Паша без Маши просто не могут быть, - рассказывала светская львица.

После рождения первого ребенка Мария сильно переживала из-за набора веса и страшно ревновала Павла к красоткам-моделям, которые все время крутились вокруг него.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Прекратите истерики!»: певица МакSим прервала молчание после скандального концерта в Твери. МакSим отменила концерт в Екатеринбурге по просьбе фанатов (подробнее)

«Ругаемся как мистер и миссис Смит»: Мария Погребняк – о семейной жизни с мужем – футболистом Павлом Погребняком. Мария Погребняк раскрыла подробности личной жизни и в чем секрет их дружбы с Ольгой Бузовой (подробнее)

Эвелина Бледанс высмеяла Марию Погребняк из-за пластики лица: подробности громкого скандала. Эвелина Бледанс высмеяла Марию Погребняк из-за пухлых губ и пластики лица (подробнее)