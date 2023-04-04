Ближайшие концерты певицы должны были состояться в Екатеринбурге и Ижевске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Певица МакSим выступила с громким заявлением после провального концерта в Твери, который состоялся 1 апреля в рамках тура «Я буду жить!». На нем певицу было не узнать: МакSим еле передвигалась по сцене, пошатывалась и с трудом выговаривала слова, взгляд ее был замутнен, а тело выглядело сильно опухшим.

Пока зрители пребывали в недоумении и спорили, пьяна ли МакSим, беременна или тяжело больна из-за последствий ковида, фанаты потребовали кумира и организаторов ее концертов прервать тур. К масштабному флешмобу подключились и жители Екатеринбурга.

МакSим напугала фанатов, шатаясь и еле выговаривая слова. Фото: соцсети

- Человек однажды едва не лишился жизни. Если Марина не поставит свое здоровье и жизнь на первое место, то не избежать грустных последствий, - уверены поклонники.

Сама Автор и исполнительница хита «Знаешь ли ты?» несколько дней пребывала в молчании, но, наконец, сообщила о своем решении перенести ближайшие концерты и обратилась к поклонникам.

- Дорогие друзья! Хочу попросить всех прекратить публичные разборки и истерики. Все мы люди эмоциональные, горящие своим делом, переживающие, знающие «как лучше», но при этом порой не желающие слушать и слышать других. Со мной все хорошо, насколько это сейчас возможно. Я приняла решение перенести ближайшие концерты, в данный момент согласовываются новые даты, - объявила исполнительница.

МакSим также поспешила объяснить свое поведение на концерте, взволновавшее сотни людей.

На фото слева МакSим на «Уральской ночи музыки» в 2022 году. Тогда на ее концерт пришло около 20 тысяч человек. Фото справа – с выступления в Твери. Фото: соцсети Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Недавний концерт в Твери показал, что есть вещи, которые, к сожалению, не совместимы. Такие, как требующая полной самоотдачи работа и курс лечебных процедур. Спасибо большое за вашу поддержку, я все это вижу и в какой-то степени благодаря вам было принято решение перенести даты. Что касается непониманий в моем коллективе, то все мы взрослые люди и, надеюсь, решим вопрос в диалоге, а не при помощи постов в соцсетях, - заключила МакSим.

Ближайшие концерты МакSим должны были состояться 9 апреля в Ижевске и 15 апреля в Екатеринбурге. Далее по плану - Москва, Новосибирск, Челябинск, Питер... Сейчас на официальном сайте певицы пропали из гастрольной таблицы лишь первые два города. Следующий концерт должен будет состояться в Москве 21 апреля.

Напомним, летом 2022 года МакSим собрала больше 20 тысяч человек на открытом концерте на на фестивале «Уральская ночь музыки» в Екатеринбурге.

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