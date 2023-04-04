«Раздулась и вся шатается»: фанаты МакSим потребовали отменить концерт певицы в Екатеринбурге

Поклонники обеспокоены внешним видом МакSим. Фото с концерта в Твери (справа). Фото: соцсети Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фанаты МакSим не на шутку обеспокоены состоянием певицы. Поле сорванного концерта в Сочи, где у артистки сел голос, она хрипела и не попадала в ноты, а в конце концов и вовсе бросила микрофон, убежав со сцены, последовало еще одно провальное выступление в Твери 1 апреля.

На нем автора легендарного хита «Знаешь ли ты?» совсем было не узнать: МакSим еле передвигалась по сцене, пошатывалась и с трудом выговаривала слова, взгляд ее был замутнен, а тело выглядело сильно опухшим.

«Как же страшно видеть ее такой раздутой», «Вот теперь точно беременная, да?», «А может, напилась?», «Зачем ей в таком состоянии разрешают выходить на сцену?», «Она вся опухшая и раздутая: лицо, живот, ноги отекают. Похоже, на гормонах сидит», - пишут самые разные версии о том, что случилось с певицей зрители и пользователи сети.

Фанаты требуют отменить гастрольный тур певицы. Фото: соцсети

А пока они активно спорят, пьяна ли МакSим, больна или беременна, фанаты вступаются за кумира и просят отменить гастрольный тур с противоречивым ее нынешнему состоянию здоровья названием «Я буду жить!». Поклонники артистки из разных уголков России запустили флешмоб «Хватит убивать артиста!».

- Организаторы, это кошмар! Отмените концерты! Вы угробите человека! - пишут негодующие фанаты.

Нашлись и те, кто считает, что сама певица должна прекратить это безумие: «Марина, как вы можете давать концерты в таком состоянии? Это и выглядит ужасно и для Вашего здоровья совсем не на пользу! Прекратите, пожалуйста, это издевательство! Будьте мудрее!», «Человек однажды едва не лишился жизни. Это был звоночек. Если Марина не поставит свое здоровье и жизнь на первое место, то не избежать грустных последствий».

МакSим должна будет выступить в Екатеринбурге 15 апреля. Фото: соцсети

К флешмобу в поддержку здоровья МакSим подключились и жители Екатеринбурга. Один из ближайших концертов певицы должен состояться в уральской столице на арене Дворца игровых видов спорта «Уралец» 15 апреля. Однако жители Екатеринбурга уже активно начали бастовать: «Здоровье Марины снова под угрозой. А ее концертный директор не отменяет выступления. ТРЕБУЮ отмены концерта в Екатеринбурге!!!», «Прошу прекратите! Очень жалко нашего горячо-любимого кумира! Требуем остановить тур».

Напомним, в последний раз МакSим выступала в Екатеринбурге летом 2022 года на фестивале «Уральская ночь музыки». Тогда она собрала аншлаг – посмотреть на выступление легендарной певицы пришло больше 20 тысяч человек. Но не обошлось без опасных ситуаций. После того, как Марина исполнила три первые песни, на сцену буквально вылетела безумная фанатка и полезла к МакSим обниматься.

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