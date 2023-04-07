Мистика на концертах Shaman: звезда балета Полунин сделал неожиданное заявление об авторе хита «Встанем»

Сергей Палунин выступил на 100-м концерте певца Shaman под песню «Встанем» Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Хулиган мирового балета» Сергей Полунин собрал аншлаг в Екатеринбурге с постановкой «Распутин». Артист, прославился победами в престижных международных конкурсах, работе в Королевском балете в Лондоне и съемках в голливудских фильмах. Перед премьерой «Распутина» в уральской столице Сергей Полунин рассказал «КП-Екатеринбург» о жизни с супругой – олимпийской чемпионкой Еленой Ильиных, почему отказался от работы в Голливуде и о дружбе с Shaman.

Сергей Полунин собрал аншлаг в Екатеринбурге с постановкой «Распутин» Фото: Алексей БУЛАТОВ

«МЕЖДУ НАМИ МАГИЯ»

- Сергей, вы волнуетесь, когда выступаете вместе с супругой, как в балете «Распутин»? Или вас это наоборот заряжает?

- Мне очень приятно, спокойно и комфортно танцевать с Еленой. Вообще балет «Распутин» начинался с нашей совместной постановки. Именно она меня на него вдохновила. Когда мы на сцене, происходит какая-то магия. Каждый раз, когда я смотрю на Елену, меня это очень вдохновляет.

Сергей Полунин и Елена Ильиных вместе Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Недавно вы рассказывали, что при создании балета «Мастер и Маргарита» вас сопровождала мистика. Есть ли она у «Распутина»?

- У всех, кто принимает участие в нашей постановке, не важно, артисты это, хореограф или звукооператор, рождаются дети, в основном, сыновья. Стоит только присоединиться к проекту. У нас с женой даже двое мальчишек появились (Улыбается).

«ОСТАТЬСЯ ПАТРИОТОМ ВАЖНЕЕ»

- Вы выступили с Shaman на его 100-м концерте под песню «Встанем». Как зародился ваш дуэт и ваша дружба?

- Ярослав предложил мне выступить на его концерте в Москве в Крокусс Сити Холле. Мне это было очень приятно, потому что от него исходит сильнейшая энергетика. Есть что-то даже мистическое в его таланте и выступлениях. Для меня очень ценна наша дружба, а в голове постоянно крутятся идею, что же еще можно сделать крутого и качественного вместе.

В балете «Распутин» Сергей выступает со своей супругой фигуристкой Еленой Ильиных Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Ради выступления с Shaman вы отказались от проекта в Голливуде, верно? Вообще больше не планируете там работать?

- Не то, чтобы я отказался ради этого концерта. Это так в СМИ подали. Я просто выбрал сторону России. Я понимаю, что там очень развита киноиндустрия, и мне предлагают много интересных проектов. Но оставаться патриотом своей страны для меня намного важнее. Россия еще молодая в плане кинематографа. Зато у нее есть огромный потенциал, есть куда развиваться. Здесь куча талантливых ребят и куча возможностей, чтобы создать что-то свое. Хочется быть причастным к этому.

СПРАВКА «КП»

Артист балета Сергей Полунин родился в Херсоне. Уже в 19 лет он стал самым молодым премьером в истории труппы Королевского балета. В 2012 году артист стал премьером Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. В 2016 году Сергея Полунина пригласили в Баварский государственный балет в Мюнхене. В 2017-м он получил гражданство Сербии, а в 2018-м - России. С 2020 года является директором Севастопольского театра оперы и балета. Женат на российской фигуристке Елене Ильиных. У пары двое сыновей с необычными именами Мир и Дар.

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