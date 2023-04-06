Скандалы, суды и британская роскошь: как живут звездные дети Александра Малинина

У Александра Малинина четверо детей Фото: Иван МАКЕЕВ

Александр Малинин трижды был женат. У 64-летнего артиста четверо детей – две дочери и два сына. Со старшим сыном Никитой исполнитель русских романсов был в многолетней ссоре, а помириться им помогло совместное горе. Старшая дочь Малинина от певицы Ольги Зарубиной и вовсе пыталась доказать родство через ДНК-тест. Зато двойняшек от бизнесвумен Эммы Малининой певец всегда холил и лелеял. Рассказываем, как сейчас живут звездные наследники Александра Малинина.

НИКИТА МАЛИНИН: перестали общаться из-за «новой мамы»

Старшему сыну Александра Малинина 41 год. Никита родился у исполнителя русских романсов и скрипачки Инны Курочкиной в 1981 году. Когда мальчику было два, Александр ушел из семьи к певице Ольге Зарубиной. При этом сына Малинин не бросил и старался приезжать в гости. Правда, маленькому Никите этого было не достаточно.

Александр Малинин (справа) с третьей женой Эммой, ее сыном Антоном (слева) и Никитой Малининым (в центре). Фото: соцсети

- Конечно, после расставания родителей мне не хватало папы. Он приезжал раз в год и объяснял мне, что он мой биологический отец, - рассказывал в одном из интервью Никита Малинин.

Все поменялось, когда Никита стал взрослее. Молодой человек решил пойти по стопам отца и стать певцом, а Александр с удовольствием взял его к себе в ансамбль и помогал развиваться в карьере.

В 2003 году Никита стал победителем «Фабрики звезд-3», но после проекта старший наследник Мадинина резко прекратил общение с папой. Одной из главных причин этому стал отказ Никиты сотрудничать с Эммой – третьей женой отца, которая хотела быть продюсером Никиты, но молодой человек не хотел, чтобы она его контролировала. Помириться отец и сын смогли лишь спустя несколько лет.

В молодом возрасте Никита Малинин (справа) пел у отца в ансамбле. Фото: соцсети

- Мы друг друга не поняли и разошлись. А потом как-то благодаря родной крови притянулись, поговорили нормально, по-мужски. Все эти старые обиды отбросили, - пояснял тогда Никита.

А когда в 2020 году, не дожив трех месяцев до своего 60-летия, умерла мама Никиты Инна Курочкина, Александр Малинин был рядом и очень подержал сына. Это сблизило их окончательно.

Сейчас Никита Малинин выпускает новые альбомы и ездит с концертами и активно участвует в музыкальных программах и шоу на ТВ.

На слева направо: Никита, Эмма, Устинья. Александр и Никита. Фото: соцсети

- Ты уже многого добился и многое еще впереди! Я горд видеть твое имя на афишах. Я счастлив слышать твою музыку. Мое сердце наполняется особенной теплотой, когда на концертах я говорю: «Встречайте, мой старшенький – Никита Малинин! – трогательно обращается к старшему сыну Малинин.

Теперь отец и сын во всем поддерживают друг друга, встречаются на общих мероприятиях, вместе выступают на концертах и оставляют хвалебные комментарии под постами в соцсетях друг друга.

С 2008 года Никита женат на своей первой любви Наташе, с которой они вместе ходили в детсад и жили через дорогу. У пары есть ребенок, но общественности Никита свою семью не показывает.

Никита Малинин с младшей сестрой Устиньей Малининой. Фото: соцсети

КИРА ЕВДОКИМОВА: доказывала родство через ДНК

Первый брак Александра Малинина распался из-за певицы Ольги Зарубиной, но и с исполнительницей хита «На теплоходе музыка играла» певец прожил недолго. Их дочке Кире, которая родилась в 1985-м, не было и года, когда артисты развелись, обвиняя друг друга в изменах.

Практически сразу после развода Ольга вышла замуж за концертного директора Владимира Евдокимова и в 1991 году уехала с ним в США. Малинин же отрекся о дочери, не веря, что ребенок от него, поэтому Евдокимов удочерил Киру.

Старшую дочь Киру Александр много лет считал неродной. Фото: соцсети

Первая встреча отца и непризнанной дочери состоялась лишь спустя 12 лет на программе «Пусть говорят». Александр холодно отреагировал на появление дочери в студии. Чтобы доказать родство, Кире пришлось прибегнуть к тесту ДНК, в котором согласился поучаствовать отец Александра Малинина. Сам певец от экспертизы отказался. Результаты экспертизы были положительными, но это не вызвало желание у Малинина наладить общение с дочерью.

В начале 2020 года Кира Евдокимова подала на отца в суд с просьбой либо включить ее в список наследников, либо выплатить около 15 миллионов рублей в качестве моральной компенсации.

- Я его дочь, я была рождена в браке и уверена: он должен отвечать за меня. Не то чтобы я претендовала на завещание, я его заслуживаю! Любой отец и человек исправил бы сам эту ситуацию, если он уйдет, то тогда я могу ничего не получить, - считает Кира.

Кира Евдокимова доказывала родство с Малининым через ДНК. На фото с мамой Ольгой Зарубиной. Фото: соцсети

Сейчас Кире 37-лет. С отцом наладить общение она так и не смогла. Зато смогла удачно устроить личную жизнь в Штатах. Кира Евдокимова выходит замуж за американского бизнесмена.

- Они познакомились два года назад, а сейчас помолвлены. Живут хорошо. У него есть своя огромная ферма, он выращивает баранов, но основной доход идет из компании, которая занимается вырубкой лесов. Обеспеченный парень. И что мне понравилось, на нее он никогда денег не жалеет, - рассказала о паре Ольга Зарубина.

Александр Малинин души не чает в своих детях. Фото: соцсети

УСТИНЬЯ И ФРОЛ МАЛИНИНЫ: богатая жизнь двойняшек

С третьей женой Эммой Залукаевой Александр Малинин уже больше 30 лет счастлив в браке. Супруги поженились накануне Дня всех влюбленных. Народный артист России усыновил старшего сына Эммы от первого брака Антона и воспитал его, как родного.

В 2000 году Эмма Малинина подарила певцу двойняшек Фрола и Устинью. Наследники выросли творческими и талантливыми личностями на радость папе.

- Прошли те времена, когда я восхищался первыми шагами, словами, рисунками и песнями. Сегодня я по-настоящему горжусь вами, вашими успехами и профессионализмом! - говорит о детях певец.

Фрол и Устинья учатся и живут за границей. Фото: соцсети

Фрол окончил училище при Академии художеств в Мюнхене, а сейчас учится на режиссера в университете кинематографии, а в свободное от занятий время работает фотографом.

Устинья Малинина решила пойти по стопам Народного артиста. Она учится в Королевской Академии музыки в Лондоне – занимается классическим вокалом. Совсем недавно начинающая исполнительница дебютировала в опере «Спящая красавица в лесу».

Устинья Малинина пошла по стопам отца и стала певицей. Фото: соцсети

Устинья ведет публичную жизнь. В instagram*, где у девушки почти 120 тысяч подписчиков, нередко мелькают фотографии, на которых она предстает в элегантных платьях и дорогих украшениях.

В личной жизни молодой наследницы все тоже складывается прекрасно. В конце февраля она объявила о том, что выходит замуж. Избранником девушки стал молодой финансист из Лондона по имени Зак. Влюбленные вместе уже около пяти лет. За это время парень успел стать частью семьи Малининых и покорить сердце будущей супруги.

- Я знаю, что с ним хорошо, спокойно, комфортно и уютно! Мне не нужно менять себя, а ему себя. Мы вместе развиваемся, у нас общие цели и общие интересы, - рассказывает об отношениях певица.

Устинья выходит за британца по имени Зак. Фото: соцсети

От будущего жениха Устинья Малинина нередко получает в подарок шикарные букеты цветов и дорогие украшения. Сделав предложение руки и сердца, парень подарил ей кольцо дорогого бренда Graff стоимостью около трех миллионов рублей, а на 8 Марта новоиспеченный жених преподнес Устинье серьги того же бренда стоимостью 1 625 000 рублей.

Влюбленные нередко выбираются в элитные ресторанные, посещают музеи, театры и просто проводят время, гуляя по Лондону.

*Социальная сеть признана экстремисткой в России

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