«Я просто сделала это»: нехитрый метод помог звезде «Уральских пельменей» удачно выйти замуж

Актриса поделилась секретами семейного счастья. Фото: соцсети

Звезда «Уральских пельменей» Илана девять лет счастлива в браке с бизнесменом Дмитрием Дылдиным. Супруги воспитывают дочку Диану, постоянно ездят вместе в путешествия, а недавно приобрели элитную недвижимость в Дубае.

У Дмитрия свой бизнес по производству меда. Он нередко балует супругу и дарит ей дорогие ювелирные украшения, однако в своих интервью и соцсетях Илана называет мужа настоящим подарком судьбы совсем не по этому поводу. Больше всего актриса ценит в Дмитрии Дылдине то, что он всегда поддерживает ее и окружает семью заботой и любовью, а также служит для дочери примером настоящего мужчины.

Актриса «Уральских пельменей» Илана и бизнесмен Дмитрий Дылдин вместе уже 9 лет. Фото: соцсети

- Первый год, когда я встречалась с моим будущим супругом, все время задавалась вопросом, что же я такого хорошего сделала в жизни, что мне подарили его. На самом деле, прошло девять лет, а я до сих пор задаюсь этим вопросом, - улыбается Илана. - Говорят, что через три года любовь проходит. Это все такая ерунда! С годами отношения становятся только лучше, крепче, драйвовее. Вы понимаете друг друга с полуслова. Вам становится гораздо интереснее вместе. Вы кайфуете друг от друга. Но это только в том случае, когда вы оба женитесь по любви.

Такого мнения об отношениях и браке Илана придерживалась далеко не всегда. Актриса призналась, что в ее жизни были длительные и серьезные отношения, в которых «все было далеко не так радужно». А чтобы притянуть своего мужчину, актрисе «Уральских пельменей» пришлось изменить себя.

Илана и Дмитрий воспитывают дочку Диану. Фото: соцсети

- Главный секрет любви и классного брака, в том, чтобы «отдавать», в желании радовать свою половинку. Например, я обожаю делать сюрпризы, всегда стараюсь мужа удивить и сделать ему что-то приятное. И это должно быть взаимно. Очень простое правило. Но чтобы отдавать, важно самой быть наполненной и цельной, заниматься своим развитием и понимать себя, - считает Илана.

Актриса поделилась, что ее путь к саморазвитию привел к встрече с будущим мужем.

Притянуть будущего мужа Илане помогло саморазвитие. Фото: соцсети

- Сестра посоветовала мне прочитать книгу Крайона «Путешествие домой или семь ангелов». Я просто сделала это, и действительно волшебство в моей жизни началось именно с этой книги. Как только я закончила ее читать, на следующий день познакомилась со своим будущим мужем. Клянусь, так и было! Теперь я всем советую начинать свой к духовному преображению именно с этой книги, - поделилась Илана.

Звезда экранов уверена, что у мужчины и женщины получается крепкий и гармоничный союз только тогда, когда они оба стремятся к этому, а также, когда супруги самодостаточны, но вдохновляют и дополняют друг друга.

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